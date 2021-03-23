Три новых светофора установят в Барнауле

На трех перекрестках в Барнауле установят новые светофоры, сообщили в пресс-центре администрации города.

В 2021 году светофорные комплексы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» появятся на пересечении пр. Комсомольского с ул. Интернациональной, на ул. Георгия Исакова с ул. Островского и на ул. Георгиева с ул. Сухэ-Батора.

«Места расположения новых светофоров выбраны совместно с ГИБДД с учетом концентрации ДТП в Барнауле за минувший год», — добавили в мэрии.

Кроме самих светофоров там установят дорожные знаки, в том числе «Пешеходный переход», ограждения и горизонтальную дорожную разметку.