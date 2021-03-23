Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 марта 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь
124

Три новых светофора установят в Барнауле

На трех перекрестках в Барнауле установят новые светофоры, сообщили в пресс-центре администрации города.

Светофор.
Светофор.
СС0

В 2021 году светофорные комплексы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» появятся на пересечении пр. Комсомольского с ул. Интернациональной, на ул. Георгия Исакова с ул. Островского и на ул. Георгиева с ул. Сухэ-Батора.

«Места расположения новых светофоров выбраны совместно с ГИБДД с учетом концентрации ДТП в Барнауле за минувший год», — добавили в мэрии.

Кроме самих светофоров там установят дорожные знаки, в том числе «Пешеходный переход», ограждения и горизонтальную дорожную разметку.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость