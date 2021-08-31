Три огромные воронки образовались в небе над Новокузнецком

Как рассказали корреспонденту Сибдепо в областном Гидрометеоцентре, это не смерч, а абсолютно нормальное природное явление, которое уже было в Кузбассе, и даже в этом месяце.
Вероятнее всего вихри заметили вчера, 30 августа, когда в Кузбассе началась меняться погода из-за прохождения холодного фронта.
«При перепаде температур сформировался шквалистый ворот, походит на смерч, но до земли эти воздушные хоботки не достают. Для Сибири образование замкнутого цикла смерча не свойственно, в основном это либо воздушный вихрь, либо пылевой», — рассказали Сибдепо синоптики.