Три огромные воронки образовались в небе над Новокузнецком

Очевидцы заметили в небе над Новокузнецком три воронки или воздушных вихря. Видео местные жители опубликовали в социальных сетях, пишет «Сибдепо».

Как рассказали корреспонденту Сибдепо в областном Гидрометеоцентре, это не смерч, а абсолютно нормальное природное явление, которое уже было в Кузбассе, и даже в этом месяце.

Вероятнее всего вихри заметили вчера, 30 августа, когда в Кузбассе началась меняться погода из-за прохождения холодного фронта.

«При перепаде температур сформировался шквалистый ворот, походит на смерч, но до земли эти воздушные хоботки не достают. Для Сибири образование замкнутого цикла смерча не свойственно, в основном это либо воздушный вихрь, либо пылевой», — рассказали Сибдепо синоптики.