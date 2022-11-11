11 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Три подростка спасли женщину-инвалида и помогли потушить пожар на Алтае

Двое подростков из Республики Алтай помогли женщине-инвалиду выбраться из дома, дверь которого заблокировало из-за сильного ливня. А один сообщил о пожаре, угрожающем населенному пункту, пишут «Новости Горного Алтая».

Герои Республики Алтай
Герои Республики Алтай
Правительство Республики Алтай

Жители села Купчегень Ай-Кунет Берегошев и Эрчим Елдошев спасли женщину-инвалида в июле 2022 года.

Входную дверь ее дома заблокировало селевыми потоками из-за сильного ливня с градом. Парни подручными средствами убрали песок, глину и сломанный забор.

Они помогли женщине выйти из дома. И потом еще несколько дней помогали восстанавливать разрушенные строения.

Другой житель Маймы Сергей Красноперов заметил пожар возле сельского кладбища. Площадь возгорания составила более 15 га, огонь угрожал селу.

Молодой человек сразу сразу сообщил об этом в пожарную охрану и своему отцу — члену добровольной пожарной дружины. А до их прибытия пытался самостоятельно бороться с огнем подручными средствами.

По приезде спасателей он тушил пламя вместе с ними, получив ранцевый лесной огнетушитель.

Троих героев наградили медалями Совета Федерации «За проявленное мужество».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость