Три подростка спасли женщину-инвалида и помогли потушить пожар на Алтае

Двое подростков из Республики Алтай помогли женщине-инвалиду выбраться из дома, дверь которого заблокировало из-за сильного ливня. А один сообщил о пожаре, угрожающем населенному пункту, пишут «Новости Горного Алтая».

Жители села Купчегень Ай-Кунет Берегошев и Эрчим Елдошев спасли женщину-инвалида в июле 2022 года.

Входную дверь ее дома заблокировало селевыми потоками из-за сильного ливня с градом. Парни подручными средствами убрали песок, глину и сломанный забор.

Они помогли женщине выйти из дома. И потом еще несколько дней помогали восстанавливать разрушенные строения.

Другой житель Маймы Сергей Красноперов заметил пожар возле сельского кладбища. Площадь возгорания составила более 15 га, огонь угрожал селу.

Молодой человек сразу сразу сообщил об этом в пожарную охрану и своему отцу — члену добровольной пожарной дружины. А до их прибытия пытался самостоятельно бороться с огнем подручными средствами.

По приезде спасателей он тушил пламя вместе с ними, получив ранцевый лесной огнетушитель.

Троих героев наградили медалями Совета Федерации «За проявленное мужество».