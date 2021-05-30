Три руки и крыло из-за плеча? Какими были сибирские шаманы

В Сибири людей, общающихся с духами, чаще называли не шаманы, а «камы». Они проводили особые ритуалы — «камлания». Подробнее о сибирских шаманах и особенностях их ремесла — в материале altapress.ru.

Философия шаманизма

В основе шаманизма — идея о делении всего мира на три сферы — земную, подземную и небесную. Они населены духами, которые управляют всеми формами жизнедеятельности человека и общества и вообще определяют всю судьбу человека. От духов, витавших над человеком, зависели жизнь, здоровье и всякое благополучие, а главное — жизнь в потустороннем мире по образу земной.

Шаман — избранный духами посредник в их общении с человеком. Камлание (ритуал) было основной формой обряда общения шаманов с духами, у которых они находили решение земных человеческих проблем, пишет cyberleninka.ru.

«Шаманская» болезнь

Первоначально шаманы отличались от «простых» людей тем, что были будто одержимы непонятной болезнью. Как и большинство видов болезней того времени, страдания будущих шаманов объяснялись нападением духов.

Особенность этого вида страданий была в том, что процесс болезни можно было регулировать искусственно вызванным приступом, являвшимся для шамана сеансом самовнушения.

Шаман. Лидия Соколова

Ритуалы

Сибирскими шаманами был выработан особый стереотип проведения сеансов камлания (ритуал), сочетавший чтение заклинаний, заговоров с ритуальными действиями. Для их совершения они использовали различные атрибуты.

Если шаман был начинающим, то первое время пользовался простыми видами предметов, которым придавалось религиозное значение, — маленьким луком, холщовой тряпкой, привязанной к палочке, колотушкой к бубну и т.д. Наиболее сложными и известными атрибутами шаманов были бубен и костюм. Их изготовление происходило в течение долгого времени.

Жезл шамана

В книге «Мифы древней Сибири» автор описывает изготовления бубна тувинцами. Изготовление бубна носило коллективный характер и длилось несколько дней, так как необходимо было приготовить и высушить кожу для обтяжки, сделать различные деревянные и металлические части и др.

Шаман. Юрий Бралгин

Шаманы в обществе

Шаманы занимали высокое положение в обществе. Они вмешивались во все дела общественной и семейной жизни, участвовали в решении хозяйственных, управленческих, судебных, семейно-брачных, и других вопросов. Они совмещали в себе функции гадателя, предсказателя, врачевателя, блюстителя обрядов и традиций, норм обычного права, знатока истории и родословной улуса, рода, племени.

Требования к шаманам

Положение шаманов в обществе обязывало их ко многому, требовало знаний и практики. В первую очередь, они должны были хорошо знать мифы, легенды и предания своего народа, тексты молитвенных призываний, заклинаний и гимнов, порядок обрядов.

Только одно это требовало от них исключительной памяти, хорошей мыслительной способности, творческого воображения и искусства исполнения. Гадание и врачевание также требовало владения практически полезными знаниями, приемами и средствами народной медицины.

Анна Карпова