Три руки и крыло из-за плеча? Какими были сибирские шаманы

Философия шаманизма
В основе шаманизма — идея о делении всего мира на три сферы — земную, подземную и небесную. Они населены духами, которые управляют всеми формами жизнедеятельности человека и общества и вообще определяют всю судьбу человека. От духов, витавших над человеком, зависели жизнь, здоровье и всякое благополучие, а главное — жизнь в потустороннем мире по образу земной.
Шаман — избранный духами посредник в их общении с человеком. Камлание (ритуал) было основной формой обряда общения шаманов с духами, у которых они находили решение земных человеческих проблем, пишет cyberleninka.ru.
«Шаманская» болезнь
Первоначально шаманы отличались от «простых» людей тем, что были будто одержимы непонятной болезнью. Как и большинство видов болезней того времени, страдания будущих шаманов объяснялись нападением духов.
Особенность этого вида страданий была в том, что процесс болезни можно было регулировать искусственно вызванным приступом, являвшимся для шамана сеансом самовнушения.
Ритуалы
Сибирскими шаманами был выработан особый стереотип проведения сеансов камлания (ритуал), сочетавший чтение заклинаний, заговоров с ритуальными действиями. Для их совершения они использовали различные атрибуты.
Если шаман был начинающим, то первое время пользовался простыми видами предметов, которым придавалось религиозное значение, — маленьким луком, холщовой тряпкой, привязанной к палочке, колотушкой к бубну и т.д. Наиболее сложными и известными атрибутами шаманов были бубен и костюм. Их изготовление происходило в течение долгого времени.
Жезл шамана
В книге «Мифы древней Сибири» автор описывает изготовления бубна тувинцами. Изготовление бубна носило коллективный характер и длилось несколько дней, так как необходимо было приготовить и высушить кожу для обтяжки, сделать различные деревянные и металлические части и др.
Шаманы в обществе
Шаманы занимали высокое положение в обществе. Они вмешивались во все дела общественной и семейной жизни, участвовали в решении хозяйственных, управленческих, судебных, семейно-брачных, и других вопросов. Они совмещали в себе функции гадателя, предсказателя, врачевателя, блюстителя обрядов и традиций, норм обычного права, знатока истории и родословной улуса, рода, племени.
Требования к шаманам
Положение шаманов в обществе обязывало их ко многому, требовало знаний и практики. В первую очередь, они должны были хорошо знать мифы, легенды и предания своего народа, тексты молитвенных призываний, заклинаний и гимнов, порядок обрядов.
Только одно это требовало от них исключительной памяти, хорошей мыслительной способности, творческого воображения и искусства исполнения. Гадание и врачевание также требовало владения практически полезными знаниями, приемами и средствами народной медицины.
Анна Карпова