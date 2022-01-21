Три тысячи школьников на Алтае отправили на удаленку из-за ковида и ОРВИ

В Алтайском крае закрыли в школах на карантин более 200 классов, в которых обучается примерно 1,3% от всех школьников края, сообщают « Вести Алтай ».

За неделю после начала третьей четверти в школах значительно выросла заболеваемость.

При этом в первый день после возвращения с каникул на карантин отправили более 600 учащихся, учебный процесс приостановили в 57 классах 18-ти школ края.

«Сегодня идет вторая неделя обучения в третьей четверти. На удаленное обучение переведено чуть более 200 классов, в них обучается около 3 тысяч детей. Это 1,3% от всех школьников», — отметила замминистра образования края Галина Синицына.

В регионе на данный момент нет полностью закрытых школ, но в некоторых учебных заведениях карантин ввели одновременно в несколько классах.

Учеников переводят на дистанционное обучение не только из-за ОРВИ, но и выявленных случаев ковида.

Медики рекомендуют не отправлять на занятия детей с повышенной температурой или другими признаками вирусных инфекций.