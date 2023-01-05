Три трассы в Алтайском крае перекрыли из-за плохой погоды

Ограничения вводят для любых видов транспорта. Речь идет о трех трассах, протяженностью более 300 км. А именно:
К-03 (от Змеиногорска до Рубцовска, 71 км);
К-09 (от села Поспелиха до границы с Республикой Казахстан, 169 км);
К-26 (от села Староалейское до села Веселоярск, 68 км).
Как уточнили в региональном МЧС, эту меру вводят снижения рисков ДТП и комфортной работы дорожной техники.
Так, для безопасности водителей и пассажиров задействовали 40 человек и 17 единиц техники.
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