Три трассы в Алтайском крае перекрыли из-за плохой погоды

Три дороги регионального значения, включая ту, что граничит с Казахстаном, перекрыли из соображений безопасности, — сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Ограничения вводят для любых видов транспорта. Речь идет о трех трассах, протяженностью более 300 км. А именно:

К-03 (от Змеиногорска до Рубцовска, 71 км);

К-09 (от села Поспелиха до границы с Республикой Казахстан, 169 км);

К-26 (от села Староалейское до села Веселоярск, 68 км).

Как уточнили в региональном МЧС, эту меру вводят снижения рисков ДТП и комфортной работы дорожной техники.

Так, для безопасности водителей и пассажиров задействовали 40 человек и 17 единиц техники.