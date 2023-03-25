Три жителя Алтайского края выиграли по миллиону в лотерею

Розыгрыши были приурочены к праздникам 23 февраля и 8 марта. Известно, что победители купили билеты в Яровом и Хабазино.
Ранее почти 17 млн рублей в сумме выиграли двое жителей Алтайского края в лотерее.
По миллиону рублей выиграли три жителя Алтайского края, сообщает «КП на Алтае».
Розыгрыши были приурочены к праздникам 23 февраля и 8 марта. Известно, что победители купили билеты в Яровом и Хабазино.
Ранее почти 17 млн рублей в сумме выиграли двое жителей Алтайского края в лотерее.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter