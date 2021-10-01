Трихинеллезный шашлык купил на улице житель Алтая и опух через две недели

В Республике Алтай мужчина съел приготовленный из зараженного мяса шашлык и заболел трихинеллезом, который ранее называли «одутловаткой», сообщает региональный Роспотребнадзор.

Заболевший житель Алтая обратился за помощью к медикам, специалисты подтвердили случай трихинеллеза. Мужчина отметил, что часто покупает шашлык на улице в разных местах.

«Такой путь заражения возможен, ведь мясо свиней, как и других плотоядных животных, может быть заражено микроскопичными личинками трихинелл. У ветеринарной службы на этот счет очень строгая инструкция — все мясо плотоядных животных должно подвергаться микроскопии (трихинеллоскопии). Если этого не происходит — заболевают люди», — рассказали в ведомстве.

Трихинеллез у людей протекает тяжело и длительно и даже может привести к смерти. Поэтому при обнаружении личинок (даже одной личинки) все мясо утилизируют или сжигают.

На этот раз изъять мясо и даже найти шашлычную точку не получилось — она оказалась временной.

«Уважаемые любители шашлыка, покупайте продукт только в местах постоянной торговли, где можно проверить документы на мясо», — обратился Роспотребнадзор к жителям.

Трихинеллез. 04.rospotrebnadzor.ru.