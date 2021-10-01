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Жизнь

Трихинеллезный шашлык купил на улице житель Алтая и опух через две недели

В Республике Алтай мужчина съел приготовленный из зараженного мяса шашлык и заболел трихинеллезом, который ранее называли «одутловаткой», сообщает региональный Роспотребнадзор.

Шашлык, мангал.
Шашлык, мангал.
CC0

Заболевший житель Алтая обратился за помощью к медикам, специалисты подтвердили случай трихинеллеза. Мужчина отметил, что часто покупает шашлык на улице в разных местах.

«Такой путь заражения возможен, ведь мясо свиней, как и других плотоядных животных, может быть заражено микроскопичными личинками трихинелл. У ветеринарной службы на этот счет очень строгая инструкция — все мясо плотоядных животных должно подвергаться микроскопии (трихинеллоскопии). Если этого не происходит — заболевают люди», — рассказали в ведомстве.

Трихинеллез у людей протекает тяжело и длительно и даже может привести к смерти. Поэтому при обнаружении личинок (даже одной личинки) все мясо утилизируют или сжигают.

На этот раз изъять мясо и даже найти шашлычную точку не получилось — она оказалась временной.

«Уважаемые любители шашлыка, покупайте продукт только в местах постоянной торговли, где можно проверить документы на мясо», — обратился Роспотребнадзор к жителям.

Трихинеллез.
Трихинеллез.
04.rospotrebnadzor.ru.

Что такое трихинеллез

Болезнь связана с употреблением зараженного мяса, в котором только под микроскопом видны свернутые спиралью червячки — личинки паразитических червей (трихинелл).

Если такое мясо съесть, то примерно через 2 недели повышается температура тела (до 39−40 градусов), появляются боли в мышцах, отекает лицо в области глаз. Отеки настолько характерны для трихинеллеза, что раньше болезнь называли «одутловаткой».

Заболевание без лечения длится долго — до 3−5 недель, осложняясь кардиологическими проблемами — личинки оседают в мышцах, в том числе и в сердце.

Трихинеллы очень устойчивы. Их не уничтожить заморозкой, СВЧ-излучением, они прекрасно сохраняются при приготовлении котлет, пельменей, копченого мяса.

Есть только один способ обезвредить мясо — длительно варить, желательно в скороварке. Если мясо диких животных исследовать в ветлаборатории невозможно, его необходимо разрезать на небольшие кусочки и варить 3−4 часа.

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