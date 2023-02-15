Трын-трава. Как развивался наркорынок Алтайского края и что с ним происходит сейчас

На рубеже 2010 годов наркорынок Алтайского края претерпел ряд существенных изменений. Выросла доля синтетических наркотиков, структура сбыта, и психология наркоманов изменились. Какая ситуация сложилась в регионе к 2023 году, и как приспосабливались к ней правоохранительные органы, читайте в большом обзоре «СК».

Марихуана и героин

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, за год в регионе фиксируется 3−4 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Преимущественно распространяется марихуана, которая имеет растительное происхождение. В среднем, ежегодно она составляет 90% всего объема изъятых наркотиков. Второе место ранее занимал героин, но в последние годы его потеснили синтетические наркотики, так называемые «спайсы» и психостимуляторы .

В «нулевых» сбытом героина в основном занимались отдельные представители этнических диаспор (другой источник «СК» в правоохранительных органах уточняет, что речь идет о цыганах), но к 2011 году деятельность большинства из них была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Организаторы получили серьезные сроки, некоторые до сих пор находятся в заключении. Все это привело к снижению активности распространения «тяжелых наркотиков» в регионе.

С внедрением в процесс распространения наркотиков бесконтактных методов сбыта — примерно с конца 2019-начала 2020 года — героин вновь появился на наркорынке Алтайского края, и масштаб его распространения по сравнению с другими наркотиками набирает обороты.

Тем не менее, до прежних объемов ему далеко. В 2022 году в Алтайском крае было изъято менее 7 кг героина. Для сравнения: в 2013 году изымалось 17 кг, в 2015 — 39. Плюс еще в 2015 году сотрудники регионального УФСБ изъяли крупную партию в размере 188 кг при попытке ее незаконного транзита через Кулунду.

Алтайский край целевой точкой наркотрафика героина не является. Потенциальные наркопреступники пытаются транзитом переправить запрещенные вещества в близлежащие регионы Сибири, в частности в Новосибирск и города европейской части России. И уже оттуда наркотик может вновь попасть в край. То же касается и «синтетики».

Наркотики. 22.мвд.рф

Новые схемы сбыта

Новым вызовом для правоохранительных органов в 2011—2015 годах, единично и в предшествующие годы, стало изменение способа сбыта, когда продавцы начали переходить на бесконтактные схемы.

Примерно с 2020 года произошло еще одно кардинальное изменение — переход участников наркобизнеса на расчеты в криптовалюте. Изначально использовалась банковская сфера — киви-кошельки, банковские карты.

Транзакции были самым слабым звеном в сбыте, потому что есть возможность отследить их. Однако в последние год-полтора уже не только продавец, но и потребитель использует криптовалюты. Тем не менее, и к этим схемам находится ключ.

Изъятые наркотики. 22.мвд.рф

Жизнь «кладмена»

Интернет-магазины максимально выводят свою деятельность за пределы региона сбыта. Операторы, которые ведут переписку, тоже находятся в других субъектах. Как правило, даже не в соседних регионах, а еще дальше. Все это разбросано, и никогда магазин не работает локально, соединяя на одной территории и лабораторию, и колл-центр, и сбыт.

Такое было только на начальном этапе — в 2013—2015 годах существовали маленькие локальные магазинчики. Бывает так, что одна группа может выступать в регионах под разными названиями.

Сбытчики наркомагазинов, как эти ни грубо звучит, — расходный материал. Кураторов интересует только прибыль и не беспокоит дальнейшая судьба закладчиков. Они отлично знают, что «жизнь» их коротка.

Как рассказал врио замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю подполковник полиции Сергей Бжицких, криминальный «стаж» закладчика на территории Алтайского края составляет от одного дня до максимум двух месяцев (это если ему очень сильно повезет). Есть примеры, когда из соседнего региона приезжает «кладмен», проработавший год, и сразу же попадает в поле зрения наркополицейских.

Анна Железнякова, заместитель начальника отдела взаимодействия с органами государственной власти управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД России говорит, что наркоситуация в Алтайском крае практически не отличается от среднероссийской.

Наблюдаются одни и те же тенденции, распространяются одни и те же виды наркотиков: опийные, каннабисные, синтетические. Отличия только в масштабе сбыта тех или иных видов наркотических веществ.

По данным же другого источника «СК», ситуация в Алтайском крае лучше, чем в Красноярском и Новосибирской области. Это косвенно подтверждается данными краевого наркологического диспансера — там отметили, что Алтайский край по заболеваемости наркоманией занимает четвертое место в Сибирском федеральном округе — после Красноярского края, Новосибирской области и Кузбасса.

Наш источник отметил также, что у нацреспублик Сибири своя специфика. В них подобных преступлений всегда меньше. По его словам, там «свои стандарты, своя практика прокуратуры».

Наркотики. Алтайский край. УФСБ России по Алтайскому краю.

«Синтетический» список

По данным УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю, наплыв «синтетики» в Сибири начался в 2011—2012 годах — уже после того, как она распространилась по европейской части РФ.

Впрочем, фактически об их проникновении в регион можно говорить еще раньше, однако, в силу своей неисследованности, новые синтетические вещества не были включены в соответствующий Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации 30.06.1998 № 684). Поэтому юридически наркотиками они не являлись.

Их реестр создавался с 2011 по 2015 год — в тот период постоянно поступали запросы о новых выявленных психоактивных веществах. За эту пятилетку актуальный перечень синтетических наркотиков был полностью сформирован и к настоящему времени пополняется точечно. Например, в Алтайском крае единичные такие факты имели место в 2020—2021 годах.

Если 10 лет назад значительную долю в изъятых в регионе синтетических наркотиках занимали так называемые «курительные смеси», или «спайсы», то на сегодняшний день ситуация изменилась. Среди «синтетики» «спайс» занимает 30−40%, а психостимуляторы (так называемая «скорость»), в том числе амфетамины, экстази и другие «дизайнерские» наркотики, — 60%.

С учетом доходности населения, транспортной инфраструктуры «синтетика» распространяется преимущественно в городской местности. Конечно, она попадет и в сельские районы, но за ней все равно, как правило, приезжают в города.

В настоящее время наблюдается рост синтетического аналога героина — метадона. Два года назад случаи его изъятия были единичными, а сейчас он стал более частым.

Кроме качества наркотика, изменился и потребитель. Так, за последние два года увеличилась смертность от передозировок наркотиками, что связано, в том числе, с неопытностью потребителя — они иногда берут попробовать тот же метадон, не рассчитав дозы, и это приводит к летальному исходу.

В 2019—2020 годах на территории края выявлялись нарколаборатории в Бийске и Барнауле. В 2018 году алтайские полицейские пресекли деятельность лаборатории в Кемеровской области, так как производимые там наркотики поставлялись и в Алтайский край. Все они изготавливали синтетические вещества.

В колонию за наркотики. Пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.

«Народная» статья

Как рассказал начальник оперативного отдела ЛИУ-1 («Шинка») УФСИН России по Алтайскому краю майор внутренней службы Дмитрий Попов, примерно с 2009 года число осужденных за наркотики ежегодно снижалось. Это связано с общей гуманизацией правоприменительной практики. В 2009 году в ЛИУ-1 было 1600 осужденных, к концу 2022 года — всего 400.

На рубеже 2010-х годов большая часть осужденных в ЛИУ-1 содержалась за убийства, умышленное причинение вреда, кражи, хотя это и было сопряжено с употреблением наркотиков. Сейчас около 80% содержатся по «народной» статье (228 УК РФ).

«Во-первых, произошло омоложение заключенных. Около 60% преступлений, совершается лицами в возрасте 18−25 лет, 20% — лицами старше 25 лет и еще 20% — несовершеннолетними, — рассказал Дмитрий Попов. — В ЛИУ-1 большая часть осужденных — молодежь до 30 лет, в основном студенты. Состав употребляемых ими наркотиков тоже не остался прежним».

В 2014—2015 годах начали процветать «спайсы», в 2020—2022 годы в России появился мефедрон, основными потребителями которого выступают, опять же, студенты. Что касается героина, то сейчас он недешев, но у него есть масса синтетических аналогов.

Из осужденных за хранение сидит 20−30%, остальные — за распространение. До 2020 года среди них вообще не было видно, например, организаторов магазинов, потом начали появляться. Основная масса — распространители низового уровня.

Раньше бывали осужденные за вымогательство наркотиков, но сейчас ни одного такого нет, как нет и отбывающих наказание за организацию притона.

Порядка 95−99% наркозависимых возвращаются к употреблению. Количество случаев рецидива среди них составляет около 70%. В среднем, бывший заключенный проводит на свободе всего полгода.

Закрасили рекламу наркотиков. Барнаул. barnaul.org.

Безликие и апатичные

Врач-психиатр медицинской части № 8 при ЛИУ-1 Наталья Гаврилова указывает и на изменения в психологии наркопотребителей. По ее словам, от новой «синтетики» психика наркозависимых деградирует гораздо быстрее, чем у потребителей наркотиков растительного происхождения.

У последних дольше сохранялись когнитивные функции: мышление, память, внимание. Но в 2010-х распространились психостимуляторы, разрушительный эффект которых для психики оказался намного сильнее.

Абстинентный синдром от «синтетики» по сравнению с наркотиками растительного происхождения развивается медленнее, однако психологическое привыкание появляется уже с первого-второго раза.

Потребитель «синтетики» очень быстро перестает интересоваться семьей, у него пропадает желание учиться, чего-то достигать, повышать квалификацию. Люди становятся безликими, апатичными. У большинства — депрессивный фон настроения.

«Прежние наркоманы хотели освободиться, какие-то планы на будущее строили, настроены были на поиск работы по душе, — рассказывает Наталья Гаврилова. — Более социализированы были, общались между собой активнее. Сейчас они все как-то сами по себе, подозрительные, настороженные, скрытные. Вместе с тем сейчас стало даже проще „прочитывать“ заключенных — раньше они были поумнее и похитрее».

Тем не менее, выделить какие-то специфические психические расстройства от «синтетики» нельзя — разве что психозы от нее чаще, и более выражены агрессия и депрессия. Расстройство личности, тревожность, галлюцинации, параноидальные идеи характерны для всех наркоманов. Впрочем, бывают и более тяжелые случаи.

Борьба с наркотиками. Пресс-служба УМВД России по Барнаулу.

Крысы , «чертики» и букашки

Как рассказал врач-психиатр-нарколог МСЧ-22 ФСИН России Евгений Акимов, с неотложными состояниями поступают преимущественно потребители психостимуляторов. В основном амфетамина («скорости»).

Наркотический психоз, вызванный употреблением психостимуляторов, проявляется в сильном страхе смерти. Пациенты подозревают, что за ними кто-то охотится или хочет убить, испытывают различные тактильные галлюцинации (тактильный галлюциноз Маньяна). Это выражается в ощущении, что их кто-нибудь трогает или пытается задушить.

Общее состояние, помимо выраженного психомоторного возбуждения, проявляется в том, что пациенты пытаются снять с себя одежду, испытывают ощущение жара, повышенного давления одежды на тело.

Например, при алкогольном делирии пациенты испытывают галлюцинации в виде маленьких животных («микрозоопсия»). Это могут быть крысы, кошки, «чертики», змеи, тараканы и различные насекомые. Пациенты убеждены в реальности их существования, показывают на них, пытаются от них спастись. Также видят мертвых людей, родственников, различных преследователей.

Принципы лечения всех психозов (делириозных состояний) похожи: в первую очередь пациенту нужно провести седативную терапию, вызвать медикаментозный сон, параллельно провести дезинтоксикационую терапию, а при необходимости — симптоматическую.

Острые неотложные состояния, вызванные употреблением психостимуляторов, лечатся быстрее, чем от употребления опиоидов, но это не значит, что они протекают легче. Потребителям опиоидов нужна более длительная реабилитация — в течение нескольких недель, а то и месяцев.

Люди с опиоидной зависимостью испытывают очень сильную психическую тягу — намного сильнее, чем у потребителей психостимуляторов. Принципы поддерживающей терапии и наблюдения требуют индивидуального подхода. Помимо поддерживающей терапии нужна еще и психотерапия.

Наркотики. 22.мвд.рф

Сам не знаю что

Евгений Акимов отметил также, что невозможно точно сказать, какие наркотики агрессивнее разрушают человека — «синтетика» или опиоиды, но совершенно точно негативные последствия будут и в том, и в другом случае.

Он добавил, что в отличие от лекарственных средств, стандартов изготовления незаконных наркотических веществ не существует. В чистом виде наркотические вещества почти никогда не встречаются — всегда с чем-то смешиваются. Как правило, сами потребители не всегда точно знают, что употребляют.

«Например, передозировки опиоидами происходят часто из-за того, что потребителю неожиданно попадается более „чистый“ героин, нежели тот, к которому он привык, — говорит Акимов. — К тому же большинство наркопотребителей, попадающих в отделение неотложной помощи, употребляют несколько наркотических веществ одновременно. Это подтверждается и результатами анализов, и опросами».

Потребители каннабиноидов также попадают в поле зрения наркологов. Преимущественно такие пациенты находятся на амбулаторном наблюдении или реабилитации, поскольку психоза у них не бывает. Например, в отделение неотложной помощи люди поступают только когда сочетают марихуану с какими-то другими веществами.

Признанные наркотическими веществами «спайсы» тоже не всегда дают клинику психоза, все зависит от состава вещества. Попадание в «неотложку» потребителей «спайсов», психоделиков, галлюциногенных грибов, ЛСД в Алтайском крае отмечается единичными случаями.

Наркотики. 22.мвд.рф

Что употребляют

По словам главного регионального нарколога и главврача краевого наркологического диспансера Андрея Иванова, потребление наркотиков на Алтае с 2019 года снизилось на 7%, однако до сих пор остается высоким.

По итогам 2022 года наркоманов в Алтайском крае насчитывалось на 26% больше, чем в среднем по России — 196,7 человек на 100 тыс. населения (4,5 тыс. чел. в абсолютных значениях).

По оценкам Андрея Иванова, общее число наркопотребителей в регионе может составлять порядка 25 тыс. человек.

По данным наркодиспансера:

42% зарегистрированных наркозависимых употребляют опиаты,

27% — каннабиноиды,

19% — психостимуляторы,

12% — сочетания веществ.

Однако выявленные факты употребления (без регистрации наркозависимости) рисуют несколько иную картину:

39% — каннабиноиды,

26% — синтетические психостимуляторы,

14% — психотропные вещества,

15% — комбинации наркотических и психотропных веществ,

4% — опиаты,

1,8% — метадон.

В 2022 году отмечали первые случаи отравления синтетическим опиатом — фентанилом. Также зафиксировано появление синтетического высокотоксичного каннабиноида MDMB (N)-022. Это аналог вещества MDMB (N)-2201, которое известно большим количеством передозировок даже от малых доз.

Среди наркопотребителей 86,5% мужчин и 13,5% женщин. Наибольшая доля наркоманов в Алтайском крае (68,5%) регистрируется в возрастном сегменте 20−39 лет, на втором месте лица старше 40 лет (28,3%). Молодежь в возрасте 18−19 лет составляет 3,1%, подростки — 0,06%.

Марихуана из открытых источников в Интернете

Портрет наркомана

Старший психолог психологической службы УФСИН России по Алтайскому краю Марина Зеновьева,(Зиновьева???) описывает психологический портрет типичного алтайского наркомана следующим образом.

Эмоционально неустойчивый, с нарушением коммуникативных способностей, неуверенный в себе. Последнее компенсируется словоохотливостью и демонстративностью в поведении. В целом все наркоманы приходят к этому состоянию, но потребители синтетики быстрее, чем потребители растительных наркотиков.

Они быстрее теряют эмоциональную устойчивость и мотивацию. Формируется мнительность, стереотипность и шаблонность мышления — необходимость выйти за рамки привычного алгоритма приводит к тому, что человек теряется (нарушения адаптации).

Восстановиться удается единицам. Мотивированы к этому примерно 20−30% заключенных, но после выхода из мест лишения свободы эту мотивацию сохраняет лишь около 15%.

Как «завязать»

По словам Марины Зеновьевой, недостаточно просто бросить наркотики — нужно еще бороться со своими проблемами, которые и привели к их употреблению, иначе вероятность срыва будет очень велика. Если же человек решит свои психологические проблемы, то ему и наркотики станут не нужны.

«Часто люди просто не умеют расслабляться и не хотят этому учиться, — говорит психолог. — На самом деле снимать напряжение можно массой способов. Нужно найти свой, по душе. Самое главное — поддержка близких — без критики и осуждения. Часто ее не хватает — люди такого человека не понимают, некому выговориться. Важно говорить больному: „Ты нам нужен, нам важно твое здоровье, мы тебя поддержим, мы тебе поможем“».

Поддержкой и общением человека зачастую можно мотивировать обратиться к специалистам. Сам человек тоже может бросить, но так чаще сохраняется риск срыва, поэтому лучше обращаться в специализированные учреждения.

Главврач наркодиспансера Андрей Иванов отметил, что бояться обращаться за помощью не стоит, поскольку добровольно пришедшим гарантируется сохранение врачебной тайны. Он заверил, что на учет таких не ставят.