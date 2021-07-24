Трижды осужденный житель Алтая умудрился через балкон украсть кухонный гарнитур

В Алтайском крае полицейские оперативно раскрыли кражу из квартиры на первом этаже, сообщает региональное МВД.

С жалобой на исчезновение мебели в полицию пришла жительница Мамонтовского района.

«Неизвестный проник в квартиру, которая находится на первом этаже. Злоумышленник зашел через балкон, выпилив часть двери. Из помещения пропал кухонный гарнитур», — рассказали в ведомстве.

Сумму ущерба оценили в 40 тыс. рублей. По горячим следам задержали местного 28-летнего жителя.

В МВД уточнили, что гражданин трижды осужден и «шесть раз попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичные деяния». Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее алтайские стражи правопорядка обезвредили вора, который украл пельмени с хлебом у сельчанина.