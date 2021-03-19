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Жизнь

Трогательное «свидание» алтайских кабарог попало в объектив фотоловушки

Камеры Алтайского национального биосферного заповедника зафиксировали самца и самку кабарог в окрестностях Яйлинской террасы. Об этом сообщает официальный сайт нацпарка.

Встреча самца и самки кабарог.
Встреча самца и самки кабарог.
www.altzapovednik.ru

Восемь камер вели наблюдения за животным миром вокруг населенного пункта всю зиму. Одна из них, установленная на крутом склоне, сняла самца и самку кабарог.

Снимки характеризуют поведение разнополых особей при встрече.

«Эти скрытные животные не часто так позируют, тем более при дневном свете. Серия снимков отражает элементы обычного поведения кабарог при встрече разнополых особей вне сезона гона», — сообщается в отчете заповедника.

«Свидание» кабарог лишь одна из многих сцен, запечатленных фотоловушками. Сотрудники нацпарка извлекли 11 035 снимков. На них и погони волков за кабанами, и прогулки самок марала — маралух — со своими детенышами.

Обработка и анализ снимков дадут понимание особенностей жизни животных в зимний период на территории и вокруг заповедника.

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