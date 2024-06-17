Троица — один из 12 главных православных праздников. Это праздник возрождения жизни, который сопровождается рядом традиций.

Есть у Троицы и другое название — Пятидесятница. Оно указывает на дату празднования — 50-й день после Пасхи. Праздник символизирует триединство Бога.

Точной даты у Светлого Воскресения нет, поэтому и Троица отмечается каждый год в разное время.

В этом году православные отмечали Пасху 5 мая. Если отсчитать от этой даты 50 дней, то получится 23 июня — это и будет День Святой Троицы.

Еще до принятия на Руси христианства в народе отмечали этот праздник. Ранее этот день был назван в народе как Зеленые Святки. Именно на празднование Зеленых Святок и наложился, после принятия христианства, праздник Святой Троицы. Еще этот праздник часто называют как Женская Троица.

Ранее сообщалось, зачем на Троицу украшают березу и освящают ее ветви. Главный символ праздника — береза. Ее наряжают, украшают листвой храмы, а ее веточки освящают и хранят в качестве оберега.

Как встретить праздник

По учению церкви, в день Пятидесятницы сошествием Святого Духа на апостолов во всей силе явилось Царство Христово. Поэтому накануне этого праздника, в Троицкую родительскую субботу, церковь молится также "о всех прежде скончавшихся" православных христианах, чтобы все они были собраны в Небесном царстве, верующие ходят на кладбище.

Традиции и обряды

Конечно, этот праздник, как и любой другой, имеет ряд своих традиций и обычаев. Считается, что выставленные из оконных рам веточки березы, разбросанная по всему дому ароматная трава привлечет богатый урожай.

Именно поэтому каждая хозяйка старалась как можно больше украсить свой дом большим количеством зелени.

В день Пятидесятницы прекращались полевые и хозяйственные работы. Разрешалось лишь готовить еду, любой труд запрещался.

В Троицу наши предки не купались. Еще в дохристианские времена верили, что в эти дни, их называли русалии, мистические существа русалки могут купающихся заманить на дно.

Что нельзя делать на Троицу?

В Троицу нельзя ругаться, ссориться, ругаться матом.

Запрещено сплетничать и завидовать.

Не стоит посвящать день тяжелому физическому труду, работе в огороде или по дому.

Не рекомендуется в этот день стричься и красить волосы.

Приметы Троицы

Дождь на Троицу — хорошая примета, сулящая обильный урожай хлебов и грибов.

Попасть под дождь — к добру и исполнению мечтаний.

Кто увидит радугу — обретет здоровье и богатство в будущем году.

Дождливая Пятидесятница — к теплому лету.

Самое важное - в нашем Telegram-канале