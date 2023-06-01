Зачем на Троицу украшают березу и освящают ее ветви

День Святой Троицы будут отмечать все православные 4 июня. Главный символ праздника - береза. Ее наряжают, украшают листвой храмы, а ее веточки освящают и хранят в качестве оберега. Altapress.ru рассказывает, с чем связана эта традиция.

Существует несколько причин, почему береза стала символом Троицы.

Первая - историческая. Береза напоминает о дубраве Мамвра, в которой рос большой дуб. Именно под ним Авраам встретился с Богом, который явился к нему в образе ангелов. Данное событие увековечено на некоторых иконах.

Вторая - символическая. Белая береза символизирует возрождение души и ее расцвет. Также она означает единство. Как ветка усыхает в одиночестве, отрезанная от дерева, так и человек погибает вдали от рода и без веры в Бога.

Березы. Россия. СС0

Ветки березы на Троицу освящают во время праздничной службы. Затем их раскладывают в доме на подоконниках, в оконных проемах и подвешивают на дверь.

Люди верят, что освещенные веточки оберегают дом от нечисти и несчастий. А незамужние девушки с их помощью приманивают женихов. Например, вплетали ветви в волосы.

Однако с веточками березы запрещено проводить магические ритуалы.