Троицкая родительская суббота 2019: что нужно сделать в этот день

Что нужно делать в родительскую субботу?
Родительская суббота — день особого поминовения усопших. В этот день необходимо усердно молиться об упокоении душ умерших родственников, друзей, знакомых. У православных принято поминать усопших в церкви и посещать могилы родных, сообщает foma.ru.
Троицкая родительская суббота — вторая вселенская родительская суббота в 2019 году. Это день накануне православного праздника Троица. Согласно православному вероучению, она посвящена поминовению всех усопших — от Адама до наших дней. Эта традиция установлена, чтобы никто из умерших не остался без церковной молитвы.
На кладбищах и в храмах в родительскую субботу служат панихиды.
В церкви говорят о том, что посещение кладбища — это не самое главное, что нужно сделать в родительскую субботу. По церковным канонам, умершим важнее молитвы за них, чем посещение могилы.
Душа мертвого человека не может сама творить добрые дела, поэтому она особенно нуждается в молитве, пишет pravoslavie.ru. Если не получается сходить в церковь, то умерших стоит помянуть в домашней молитве.
Родительские субботы в 2019 году: православный календарь
- 2 марта — Вселенская родительская суббота (Мясопустная);
- 23 и 30 марта — родительские субботы Великого поста;
- 7 мая — Радоница;
- 9 мая — день поминовения усопших воинов;
- 15 июня — Троицкая родительская суббота;
- 2 ноября — Дмитриевская родительская суббота.