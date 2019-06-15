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Жизнь

Троицкая родительская суббота 2019: что нужно сделать в этот день

В 2019 Троицкая родительская суббота — 15 июня. Ее дата зависит от Пасхи, поэтому из года в год она меняется. Рассказываем, что нужно делать в этот день и когда следующие родительские субботы в 2019 году.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова

Что нужно делать в родительскую субботу?

Родительская суббота — день особого поминовения усопших. В этот день необходимо усердно молиться об упокоении душ умерших родственников, друзей, знакомых. У православных принято поминать усопших в церкви и посещать могилы родных, сообщает foma.ru.

Троицкая родительская суббота — вторая вселенская родительская суббота в 2019 году. Это день накануне православного праздника Троица. Согласно православному вероучению, она посвящена поминовению всех усопших — от Адама до наших дней. Эта традиция установлена, чтобы никто из умерших не остался без церковной молитвы.

На кладбищах и в храмах в родительскую субботу служат панихиды.

Кладбище.
Кладбище.
Анна Зайкова, altapress.ru.

В церкви говорят о том, что посещение кладбища — это не самое главное, что нужно сделать в родительскую субботу. По церковным канонам, умершим важнее молитвы за них, чем посещение могилы.

Душа мертвого человека не может сама творить добрые дела, поэтому она особенно нуждается в молитве, пишет pravoslavie.ru. Если не получается сходить в церковь, то умерших стоит помянуть в домашней молитве.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище
Анна Зайкова

Родительские субботы в 2019 году: православный календарь

  • 2 марта — Вселенская родительская суббота (Мясопустная);
  • 23 и 30 марта — родительские субботы Великого поста;
  • 7 мая — Радоница;
  • 9 мая — день поминовения усопших воинов;
  • 15 июня — Троицкая родительская суббота;
  • 2 ноября — Дмитриевская родительская суббота.
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