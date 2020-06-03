Троицкая родительская суббота 2020: когда отмечают и что нельзя делать в этот день

Когда Троицкая родительская суббота в 2020 году?
В 2020 году Троицкая вселенская родительская суббота пройдет 6 июня.
Что нужно сделать на родительскую субботу?
Родительская суббота — это день особого поминовения усопших. В этот день молятся об упокоении душ умерших родственников и знакомых.
Все верующие посещают храмы и могилы близких. На кладбищах в этот день служат панихиды. Если у человека не получается посетить церковь, то умерших стоит помянуть молитвой дома.
Троицкая родительская суббота является второй вселенской родительской субботой в 2020 году. Согласно православному вероучению, она посвящена поминовению всех усопших от Адама и до наших дней.
Что нельзя делать на Троицкую родительскую субботу?
Перед поминальным днем верующие подают записки с именами усопших, чтобы их упомянули во время молебна. Но в записках нельзя указывать имена тех, кто совершил самоубийство или не был крещен.
Также на Троицкую родительскую субботу нельзя конфликтовать, ссориться, употреблять спиртные напитки, планировать свадьбу и заниматься физическим трудом.
Все повседневные дела стоит выполнить накануне.