Троицкая родительская суббота 2020: когда отмечают и что нельзя делать в этот день

Троицкая вселенская родительская суббота — это суббота накануне праздника Святой Троицы. Ее дата зависит от Пасхи, поэтому каждый год она меняется. Рассказываем, на какой день выпадает дата и что можно и нельзя делать в родительскую субботу.

Когда Троицкая родительская суббота в 2020 году?

В 2020 году Троицкая вселенская родительская суббота пройдет 6 июня.

Что нужно сделать на родительскую субботу?

Родительская суббота — это день особого поминовения усопших. В этот день молятся об упокоении душ умерших родственников и знакомых.

Все верующие посещают храмы и могилы близких. На кладбищах в этот день служат панихиды. Если у человека не получается посетить церковь, то умерших стоит помянуть молитвой дома.

Троицкая родительская суббота является второй вселенской родительской субботой в 2020 году. Согласно православному вероучению, она посвящена поминовению всех усопших от Адама и до наших дней.

Черницкое кладбище. Анна Зайкова

Что нельзя делать на Троицкую родительскую субботу?

Перед поминальным днем верующие подают записки с именами усопших, чтобы их упомянули во время молебна. Но в записках нельзя указывать имена тех, кто совершил самоубийство или не был крещен.

Также на Троицкую родительскую субботу нельзя конфликтовать, ссориться, употреблять спиртные напитки, планировать свадьбу и заниматься физическим трудом.

Все повседневные дела стоит выполнить накануне.