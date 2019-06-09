Великое возгорание. Из-за чего произошел Троицкий пожар, который спалил Москву

9 июня 1737 года (по новому стилю) произошел один из самых сильных пожаров за несколько столетий в истории Москвы — Троицкий. В ту ночь пострадал и Кремль. О причинах и последствиях происшествия — в материале altapress.ru.

Почему произошел Троицкий пожар

Возгорание началось в районе 23:00.

Версий происшествия несколько, однако все они ведут к дому богатого москвича Александра Милославского.

По первой версии, пожар произошел из-за неосторожности вдовы солдата, которая прислуживала в доме Милославского. Она неаккуратно поставила свечу, отчего произошло возгорание. Эта легенда породила поговорку: «от копеечной свечки Москва сгорела».

Вторая версия тоже указывает на женщину и свечу. На этот раз на жену повара, которая зажгла праздничную свечу перед образом.

Михаил Данилов, ставший свидетелем пожара, в своих записках отмечал:

«В том же 1737 году, в небытность Милославского в Москве, на самый Троицын день, поварова жена, на дворе имевши чулан, зажгла в нем перед образ денежную свечу в угодность праздника, а сама пошла под палаты для себя готовить есть: свеча от образа отпала и зажгла чулан вмиг. А бывшие во дворе люди, на такой несчастный случай, все были у обедни… в самое второе коленопреклонение. Услышали о пожаре, выбежали поспешно все вон, но уж поздно: огонь занял половину двора; к несчастью, тогда был ветер сильный, а время было сухое, то от сей денежной свечки распространился вскорости гибельный и страшный пожар, от коего ни четвертой, мню, доли Москвы целой не осталось»

Ущерб столице

Пламя распространялось быстро, потому что уличное деревянное мощение не везде успели заменить на камень. Пострадала, как минимум, четверть Москвы. В пожаре сгорели 94 человека, пишут «Аргументы и Факты». Больше 10 тыс. дворов, 2,5 тыс. домов, 60 церквей, 11 монастырей, 40 приказов и 486 лавки фактически испепелило. Полностью сгорели Красные ворота, пострадал Царь-колокол.

Этот случай сподвиг на определенные перемены. Власти обязали коллегии и канцелярии иметь свои инструменты для борьбы с пожарами.

Следы пожара

Столичные археологи до сих пор находят следы прошлого в центре столицы, пишет «Вечерняя Москва». Так во время ремонта коммуникаций рабочие обнаружили медные монеты, глиняные горшки и 5 фрагментов печных изразцов XVII века. Археологи заявили, что находки, обнаруженные у «Китай-города», содержат следы пожара 1737 года.