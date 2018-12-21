ТРЦ «Арена» представляет вам новогоднюю программу праздников для самых юных гостей и их родителей

Первая космическая выставка приключений «Твой космос»

Интерактивная космическая выставка для взрослых и детей. Выйти в открытое космическое пространство теперь легко с помощью новейших технологий, представленных на выставке.

Вы ведь хотели полететь на Луну, выйти в открытый космос или самостоятельно управлять настоящим космическим кораблем? Теперь это возможно!