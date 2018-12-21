ТРЦ «Арена» представляет вам новогоднюю программу праздников для самых юных гостей и их родителей

Расписание Новогодних развлечений в ТРЦ «Арена»
- 14.00 — театрализованное представление «Приключение Василисы Премудрой»
Участие бесплатно. Центральный атриум ТРЦ «Арена»
- 16.00 — представление «Сказка к нам приходит» в детском клубе «Дом Бим Бом»
Стоимость участия уточняйте по тел. 285−287, 4-й этаж ТРЦ «Арена»
- 12.00 — Мастер-класс «Японские роллы» в супермаркете Гурман
Стоимость участия — 300 рублей, запись по телефону 8 (961) 994 81 78
- 16.00 — представление «Новогодний отпуск» в детском клубе «Дом Бим Бом»
Стоимость участия уточняйте по тел. 285−287, 4-й этаж ТРЦ «Арена»
- 14.00 — В гостях у Фиксиков: трюки с гигантскими мыльными пузырями
Участие бесплатно. Центральный атриум ТРЦ «Арена»
- 16.00 — представление «В царстве Снежной Королевы» в детском клубе «Дом Бим Бом»
Стоимость участия уточняйте по тел. 285−287, 4-й этаж ТРЦ «Арена»
- 12.00 — Мастер-класс новогодние «Кейк-попсы» от кондитерской FARGO
Стоимость участия — 300 рублей, запись по телефону
- 16.00 — представление «Ледяной принц» в детском клубе «Дом Бим Бом»
Стоимость участия уточняйте по тел. 285−287, 4-й этаж ТРЦ «Арена»
- 14.00 — Научное шоу и настоящее извержение вулкана
Участие бесплатно. Центральный атриум ТРЦ «Арена»
- 16.00 — представление «Проделки снеговика» в детском клубе «Дом Бим Бом»
Стоимость участия уточняйте по тел. 285−287, 4-й этаж ТРЦ «Арена»
- С 13.00 до 18.00 — Новогодняя фотосессия от ИСК «Союз» с главными символами наступающего года — мини-пигами
Участие бесплатно. Центральный атриум ТРЦ «Арена»
- 12.00 — Мастер-класс «Рождественские пряники» в супермаркете Гурман
Стоимость участия — 300 рублей, запись по телефону 8 (961) 994-81-78
- 14.00 — Рождественская сказка: волшебное серебряное шоу от Эльзы и Снеговика Олафа
Участие бесплатно. Центральный атриум ТРЦ «Арена»
- 16.00 — представление «Снежно-нежная зима» в детском клубе «Дом Бим Бом»
Стоимость участия уточняйте по тел. 285−287, 4-й этаж ТРЦ «Арена»
- С 13.00 до 18.00 — Новогодняя фотосессия от ИСК «Союз» с главными символами наступающего года — мини-пигами
Участие бесплатно. Центральный атриум ТРЦ «Арена»
- 16.00 — представление «Новогодний карнавал» в детском клубе «Дом Бим Бом»
Стоимость участия уточняйте по тел. 285−287, 4-й этаж ТРЦ «Арена»
Ежедневно
Интерактивная космическая выставка для взрослых и детей. Выйти в открытое космическое пространство теперь легко с помощью новейших технологий, представленных на выставке.
Вы ведь хотели полететь на Луну, выйти в открытый космос или самостоятельно управлять настоящим космическим кораблем? Теперь это возможно!
Подробнее уточняйте по тел.
На Земле известно более 160 тысяч видов бабочек. На выставке представлены самые яркие представители разных семейств: Парусники, Морфиды, Брасолиды, Павлиноглазки и др. Ареалы обитания: страны Америки, Юго-Восточной Азии, Филиппины, Африки, Европы и стран Средиземноморья.
Новый год — время чудес. И вы можете порадовать своих близких уникальным подарком — Домашней фермой бабочек, которая позволяет самим вырастить тропических красавиц у Вас дома.
Живые бабочки — это оригинальный и прекрасный сюрприз, который запомнится надолго.
Подробнее уточняйте по тел.
Интерактивный фестиваль роботов со всего мира с уникальными способностями. С роботами можно играть, танцевать и разговаривать на любые темы. Вы увидите стендап веселого робота Гарика и познакомитесь с Робом Робовичем, который поможет сориентироваться, если вы вдруг потеряетесь!
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Встречаем Новый год вместе ТРЦ «Арена»! (6+)