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ТРЦ «Арена» представляет вам новогоднюю программу праздников для самых юных гостей и их родителей

Костюмированные шоу, герои любимых сказок и мультфильмов, увлекательные мастер-классы, веселые игры, бесплатный аквагрим, серебряное, научное и мыльное шоу и многое-многое другое каждый день! Смотри расписание новогодних развлечений в торгово-развлекательном центре и встречай Новый год вместе с ТРЦ «Арена»!

Встречаем Новый год вместе с ТРЦ «Арена»!
Встречаем Новый год вместе с ТРЦ «Арена»!
Источник: ТРЦ "Арена"

Расписание Новогодних развлечений в ТРЦ «Арена»

2 января
  • 14.00 — театрализованное представление «Приключение Василисы Премудрой»

Участие бесплатно. Центральный атриум ТРЦ «Арена»

  • 16.00 — представление «Сказка к нам приходит» в детском клубе «Дом Бим Бом»

Стоимость участия уточняйте по тел. 285−287, 4-й этаж ТРЦ «Арена»

3 января
  • 12.00 — Мастер-класс «Японские роллы» в супермаркете Гурман

Стоимость участия — 300 рублей, запись по телефону 8 (961) 994 81 78

  • 16.00 — представление «Новогодний отпуск» в детском клубе «Дом Бим Бом»

Стоимость участия уточняйте по тел. 285−287, 4-й этаж ТРЦ «Арена»

4 января
  • 14.00 — В гостях у Фиксиков: трюки с гигантскими мыльными пузырями

Участие бесплатно. Центральный атриум ТРЦ «Арена»

  • 16.00 — представление «В царстве Снежной Королевы» в детском клубе «Дом Бим Бом»

Стоимость участия уточняйте по тел. 285−287, 4-й этаж ТРЦ «Арена»

5 января
  • 12.00 — Мастер-класс новогодние «Кейк-попсы» от кондитерской FARGO

Стоимость участия — 300 рублей, запись по телефону 8 (913) 274-27-49, 4-й этаж ТРЦ «Арена»

  • 16.00 — представление «Ледяной принц» в детском клубе «Дом Бим Бом»

Стоимость участия уточняйте по тел. 285−287, 4-й этаж ТРЦ «Арена»

6 января
  • 14.00 — Научное шоу и настоящее извержение вулкана

Участие бесплатно. Центральный атриум ТРЦ «Арена»

  • 16.00 — представление «Проделки снеговика» в детском клубе «Дом Бим Бом»

Стоимость участия уточняйте по тел. 285−287, 4-й этаж ТРЦ «Арена»

  • С 13.00 до 18.00 — Новогодняя фотосессия от ИСК «Союз» с главными символами наступающего года — мини-пигами

Участие бесплатно. Центральный атриум ТРЦ «Арена»

7 января
  • 12.00 — Мастер-класс «Рождественские пряники» в супермаркете Гурман

Стоимость участия — 300 рублей, запись по телефону 8 (961) 994-81-78

  • 14.00 — Рождественская сказка: волшебное серебряное шоу от Эльзы и Снеговика Олафа

Участие бесплатно. Центральный атриум ТРЦ «Арена»

  • 16.00 — представление «Снежно-нежная зима» в детском клубе «Дом Бим Бом»

Стоимость участия уточняйте по тел. 285−287, 4-й этаж ТРЦ «Арена»

  • С 13.00 до 18.00 — Новогодняя фотосессия от ИСК «Союз» с главными символами наступающего года — мини-пигами

Участие бесплатно. Центральный атриум ТРЦ «Арена»

8 января
  • 16.00 — представление «Новогодний карнавал» в детском клубе «Дом Бим Бом»

Стоимость участия уточняйте по тел. 285−287, 4-й этаж ТРЦ «Арена»

Новогодняя программа.
Новогодняя программа.
Источник: ТРЦ «Арена»

Ежедневно

Первая космическая выставка приключений «Твой космос»

Интерактивная космическая выставка для взрослых и детей. Выйти в открытое космическое пространство теперь легко с помощью новейших технологий, представленных на выставке.

Вы ведь хотели полететь на Луну, выйти в открытый космос или самостоятельно управлять настоящим космическим кораблем? Теперь это возможно!

Подробнее уточняйте по тел. 8 (800) 222-24-85, 2-й этаж, ТРЦ «Арена»

Выставка живых тропических бабочек

На Земле известно более 160 тысяч видов бабочек. На выставке представлены самые яркие представители разных семейств: Парусники, Морфиды, Брасолиды, Павлиноглазки и др. Ареалы обитания: страны Америки, Юго-Восточной Азии, Филиппины, Африки, Европы и стран Средиземноморья.

Новый год — время чудес. И вы можете порадовать своих близких уникальным подарком — Домашней фермой бабочек, которая позволяет самим вырастить тропических красавиц у Вас дома.

Живые бабочки — это оригинальный и прекрасный сюрприз, который запомнится надолго.

Подробнее уточняйте по тел. 8 (960) 956-79-39, 2-й этаж, ТРЦ «Арена»

Масштабный фестиваль роботов «RoboStars»

Интерактивный фестиваль роботов со всего мира с уникальными способностями. С роботами можно играть, танцевать и разговаривать на любые темы. Вы увидите стендап веселого робота Гарика и познакомитесь с Робом Робовичем, который поможет сориентироваться, если вы вдруг потеряетесь!

Подробнее уточняйте по тел. 8 (903) 947-37-70, 2-й этаж, ТРЦ «Арена»

Встречаем Новый год вместе ТРЦ «Арена»! (6+)

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