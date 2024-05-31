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ТРЦ Galaxy приглашает 1 июня на Грандиозный праздник

С 13:00 до 17:00 пройдет праздничная программа для детей и их родителей.

Праздничная программа для детей и их родителей.
Праздничная программа для детей и их родителей.
Фото предоставлено ТРЦ Galaxy.

Больше игровых локаций, бесплатных угощений, веселых игр и детских аниматоров. На главной сцене праздника выступят лучшие коллективы города с танцевальной и вокальной программой, барабанное шоу, шоу сладкой ваты, человек-пружина.

Праздничная программа для детей и их родителей.
Праздничная программа для детей и их родителей.
Фото предоставлено ТРЦ Galaxy.
Праздничная программа для детей и их родителей.
Праздничная программа для детей и их родителей.
Фото предоставлено ТРЦ Galaxy.
Праздничная программа для детей и их родителей.
Праздничная программа для детей и их родителей.
Фото предоставлено ТРЦ Galaxy.

И самый главный подарок юным и взрослым барнаульцам в этот день от ТРЦ Galaxy и компании «Лэтуаль» — концерт популярной певицы Анет Сай и селфи-сессия.

Праздничная программа для детей и их родителей.
Праздничная программа для детей и их родителей.
Источник: ТРЦ Galaxy.

ТРЦ Galaxy готовы удивлять и радовать вас в первый день лета!

Где: Уличная парковка ТРЦ Galaxy, Барнаул, пр. Строителей, 117

Когда: 1 июня

Во сколько: с 13:00 до 17:00

Вход свободный, участие бесплатное!

Все подробности:
www.pervymall.ru
vk.com/galaxy_barnaul

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