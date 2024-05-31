ТРЦ Galaxy приглашает 1 июня на Грандиозный праздник

Больше игровых локаций, бесплатных угощений, веселых игр и детских аниматоров. На главной сцене праздника выступят лучшие коллективы города с танцевальной и вокальной программой, барабанное шоу, шоу сладкой ваты, человек-пружина.
И самый главный подарок юным и взрослым барнаульцам в этот день от ТРЦ Galaxy и компании «Лэтуаль» — концерт популярной певицы Анет Сай и селфи-сессия.
ТРЦ Galaxy готовы удивлять и радовать вас в первый день лета!
Где: Уличная парковка ТРЦ Galaxy, Барнаул, пр. Строителей, 117
Когда: 1 июня
Во сколько: с 13:00 до 17:00
Вход свободный, участие бесплатное!
Все подробности:
www.pervymall.ru
vk.com/galaxy_barnaul
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