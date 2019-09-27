28 сентября будет много, очень много подарков. Готовы? Тогда ждём вас на 4 этаже ТРЦ «Пионер» с 13:00 на грандиозном розыгрыше!*

Но мы не просто вручим подарки счастливчикам, которые делали покупки в период акции, мы устроим настоящее шоу. Цирковые номера, потрясающие воображение, фокусы, весёлая музыка, игры для гостей любого возраста и масштабный флешмоб — всё это вы увидите в нашей программе.

Но и это ещё не всё: каждый, кто придёт в наш ТРЦ в этот день, сможет участвовать в конкурсе и получить призы, независимо от того, совершал ли он покупки или нет.

ТРЦ «Пионер» приглашает на МЕГА-РОЗЫГРЫШ! Фото: архив ТРЦ «Пионер».

Получать призы и подарки всегда приятно, а когда это происходит в атмосфере праздника — приятно вдвойне. Поэтому ждём всех-всех: петь, танцевать, восхищаться номерами профессиональных артистов, позировать для фотографий и, конечно, выигрывать!

Ждём вас в ТРЦ «Пионер» на 4 этаже.