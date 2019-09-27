ТРЦ «Пионер» приглашает на МЕГА-РОЗЫГРЫШ!

Но мы не просто вручим подарки счастливчикам, которые делали покупки в период акции, мы устроим настоящее шоу. Цирковые номера, потрясающие воображение, фокусы, весёлая музыка, игры для гостей любого возраста и масштабный флешмоб — всё это вы увидите в нашей программе.
Но и это ещё не всё: каждый, кто придёт в наш ТРЦ в этот день, сможет участвовать в конкурсе и получить призы, независимо от того, совершал ли он покупки или нет.
Получать призы и подарки всегда приятно, а когда это происходит в атмосфере праздника — приятно вдвойне. Поэтому ждём всех-всех: петь, танцевать, восхищаться номерами профессиональных артистов, позировать для фотографий и, конечно, выигрывать!
Ждём вас в ТРЦ «Пионер» на 4 этаже.
Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в
Сайт: www.pioneermall.ru
Социальные сети: Вконтакте, Одноклассники, Instagram
*Организатор акции: ТРЦ «Пионер». Срок проведения розыгрыша, подробности об организаторе, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения на сайте pioneermall.ru и по телефону