Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 сентября 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
72

ТРЦ «Пионер» приглашает на МЕГА-РОЗЫГРЫШ

28 сентября будет много, очень много подарков. Готовы? Тогда ждём вас на 4 этаже ТРЦ «Пионер» с 13:00 на грандиозном розыгрыше!*

ТРЦ «Пионер» приглашает на МЕГА-РОЗЫГРЫШ!
ТРЦ «Пионер» приглашает на МЕГА-РОЗЫГРЫШ!
Фото: архив ТРЦ "Пионер".

Но мы не просто вручим подарки счастливчикам, которые делали покупки в период акции, мы устроим настоящее шоу. Цирковые номера, потрясающие воображение, фокусы, весёлая музыка, игры для гостей любого возраста и масштабный флешмоб — всё это вы увидите в нашей программе.

Но и это ещё не всё: каждый, кто придёт в наш ТРЦ в этот день, сможет участвовать в конкурсе и получить призы, независимо от того, совершал ли он покупки или нет.

ТРЦ «Пионер» приглашает на МЕГА-РОЗЫГРЫШ!
ТРЦ «Пионер» приглашает на МЕГА-РОЗЫГРЫШ!
Фото: архив ТРЦ «Пионер».

Получать призы и подарки всегда приятно, а когда это происходит в атмосфере праздника — приятно вдвойне. Поэтому ждём всех-всех: петь, танцевать, восхищаться номерами профессиональных артистов, позировать для фотографий и, конечно, выигрывать!

Ждём вас в ТРЦ «Пионер» на 4 этаже.

ТРЦ «Пионер»

Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в

Сайт: www.pioneermall.ru

Социальные сети: Вконтакте, Одноклассники, Instagram

*Организатор акции: ТРЦ «Пионер». Срок проведения розыгрыша, подробности об организаторе, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения на сайте pioneermall.ru и по телефону 8 (3852) 29-04-15. 2019 год.

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость