ТРЦ «Пионер» в честь Дня Святого Валентина дарит своим посетителям подарки

День всех влюбленных — праздник, который дарит весеннее настроение, объятия и улыбки близких людей! Это прекрасный повод напомнить друг другу о своих чувствах снова.

ТРЦ «Пионер» всегда рад дарить тепло, улыбки и подарки своим любимым посетителям!

Сегодня, в день влюбленных, с 17.00 до 20.00 гостей торгового центра будет встречать милый котик, дарить «Валентинки» и фотографироваться со всеми желающими.

К тому же, если сфотографироваться со своими любимыми в ТРЦ «Пионер» и разместить фото в Instagram.com с хештегами #трцпионербарнаул_валентиновдень2019 #трцпионербарнаул_сновадаритподарки, то в эту субботу 16 февраля на концерте музыкальной группы Gang Band можно получить в подарок сертификат на 2000 рублей в ресторан «Кинза&Мята», сертификат на 1000 рублей в кофейню «MyCoffee» или 2 билета в кинотеатр PIONEER!*

Победят публикации, набравшие наибольшее количество «лайков». И не забудьте подписаться на pioneermall_brn в инстаграм!

Давайте греть друг друга вниманием, фотографироваться, выигрывать приятные подарки и проводить время вместе под классную музыку группы Gang Band в эту субботу 16 февраля в 17.00 на 4-й этаж ТРЦ «Пионер»!

Ждем вас!

День Святого Валентина в ТРЦ «Пионер» Источник: ТРЦ «Пионер»

*Организатор акции — ТРЦ «Пионер». Срок проведения акции 16.02.2019 г. Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в Инстаграме.

(0+)