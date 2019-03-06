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ТРЦ «Праздничный» приглашает на масленичные гулянья 10 марта

10 марта в 15.00 на парковке ТРЦ «Праздничный» состоятся масленичные гулянья!

Афиша.
Афиша.
Источник: ТРЦ "Праздничный"
В программе:
  • Конкурсная развлекательная программа от ведущего, игры, загадки, викторины и много подарков.
  • Розыгрыш по акции «Модное Бинго» от ТРЦ «Праздничный».*
  • Силовое шоу «Алтайские Богатыри», народный ансамбль «Русский Фреш», с веселыми частушками и песнями.
  • Гигантская раскраска и гигантские ростовые куклы.
  • Большая игровая площадка от OMG games: деревянный боулинг, Рошфор, Дженга, городки, крестики-нолики и Джаколло.
  • Сжигание чучела Масленицы из огнемета!

Встречай весну вместе с ТРЦ «Праздничный»!

Подробности на официальном сайте и в социальных сетях ТРЦ «Праздничный»: Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм

*Дата проведения акции: 11.02.2019 г. — 10.03.2019 г. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте trc-prazdnichny.ru, по телефону 8 (3852) 538−522 или на стойке информации в ТРЦ «Праздничный». (18+)

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