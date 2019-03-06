ТРЦ «Праздничный» приглашает на масленичные гулянья 10 марта

В программе:
- Конкурсная развлекательная программа от ведущего, игры, загадки, викторины и много подарков.
- Розыгрыш по акции «Модное Бинго» от ТРЦ «Праздничный».*
- Силовое шоу «Алтайские Богатыри», народный ансамбль «Русский Фреш», с веселыми частушками и песнями.
- Гигантская раскраска и гигантские ростовые куклы.
- Большая игровая площадка от OMG games: деревянный боулинг, Рошфор, Дженга, городки, крестики-нолики и Джаколло.
- Сжигание чучела Масленицы из огнемета!
Встречай весну вместе с ТРЦ «Праздничный»!
Подробности на официальном сайте и в социальных сетях ТРЦ «Праздничный»: Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм
*Дата проведения акции:
Категория праздника 0+