ТРЦ «Праздничный» приглашает на масленичные гулянья 10 марта

В программе: Конкурсная развлекательная программа от ведущего , игры , загадки , викторины и много подарков.

игры загадки викторины и много подарков. Розыгрыш по акции «Модное Бинго» от ТРЦ «Праздничный».*

Силовое шоу «Алтайские Богатыри», народный ансамбль «Русский Фреш», с веселыми частушками и песнями.

Гигантская раскраска и гигантские ростовые куклы.

Большая игровая площадка от OMG games: деревянный боулинг , Рошфор , Дженга , городки , крестики-нолики и Джаколло.

Рошфор Дженга городки крестики-нолики и Джаколло. Сжигание чучела Масленицы из огнемета!

Встречай весну вместе с ТРЦ «Праздничный»!

Подробности на официальном сайте и в социальных сетях ТРЦ «Праздничный»: Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм

*Дата проведения акции: 11.02.2019 г. — 10.03.2019 г. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте trc-prazdnichny.ru, по телефону 8 (3852) 538−522 или на стойке информации в ТРЦ «Праздничный». (18+)

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