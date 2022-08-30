«Труба», Сколково и новые дороги. Как прошла Летняя встреча предпринимателей, и что они предложили Барнаулу

24 августа в уютном шатре « Монблан » состоялась традиционная Летняя встреча предпринимателей. Главная тема для обсуждения, каким будет Барнаул в будущем. Идей у бизнес-сообщества оказалась много: от новых дорог и транспортных развязок до филиала Сколкова и молодежного самоуправления. Как проходило обсуждение, и кто в итоге победил, в репортаже altapress.ru.

Летняя встреча предпринимателей, которую в августе традиционно проводит ИД «Алтапресс» — это особый формат: непринужденная обстановка, дружественная атмосфера и интересная тема, объединяющая всех присутствующих.

На этот раз поговорить решили о будущем нашего города. Больше 100 приглашенных гостей разделились на команды по отдельным направлениям — культура и образование, финансы и инвестиции, медицина, строительство, спорт и промышленность. Были команды, отвечавшие за хорошее настроение и каверзные вопросы.

Но прежде, чем перейти к будущему, гости вспомнили о прошлом, в формате «квиз» отвечая на вопросы о Барнауле XIX-XX веков.

Например, как выстраивался месячный график рабочих на сереброплавильном заводе или на что градоначальник Василий Сухов потратил все свое жалование. Кто-то предположил, что на поездку в Майами, но это оказался неправильный ответ.

За каждый правильный команда получала по одной «монете». За их числом следило строгое жюри, во главе с председателем Пенсионного фонда России по Алтайскому краю Борисом Трофимовым.

Следующим заданием стала презентация. Придумать интересный девиз креативным командам не составило труда.

Летняя встреча предпринимателей в шатре «Монблан». 24 августа 2022 г. Владимир Вдовин.

Как и представить свои идеи развития города в будущем. Строители задумались о глобальном и предложили новые транспортные развязки, которые бы помогли Барнаулу решить проблему пробок.

«Спортсмены» во главе с Владимиром Гордейчиком, директором сети «Магис Спорт», и Сергеем Кизиловым, председателем Федерации горнолыжного спорта края, предложили построить «трубу». Сооружение для круглогодичного катания на горных лыжах. В российских регионах подобных объектов еще нет.

Команда «КУ», представляющая культуру и образование, в будущем увидела барнаульский филиал Сколкова.

А «Хорошее настроение» задумалось о молодежном самоуправлении.

Летняя встреча предпринимателей в шатре «Монблан». 24 августа 2022 г. Анна Зайкова.

Андрей Олишевский,

директор компании «Вкус хлеба»:

— Город — это люди, которые задают ему тон. На наш взгляд, молодежь незаслуженно отодвинута у нас на задний план, поэтому мы ее теряем. Хотелось бы объявить в Барнауле год молодежного самоуправления. Нам нужна реальная молодежная Дума с реальными полномочиями, чтобы все проекты, которые здесь презентовались, через нее обязательно прошли.

По итогам трех заданий больше всего баллов набрали две команды — это культура и образование («КУ») и промышленность («ППШ»). Они и были объявлены победителями.

Сами же приглашенные еще долго обсуждали предложенные для Барнаула идеи.

Опрос

Почетных гостей Летней встречи altapress.ru попросил представить Барнаул в будущем и ответить на два простых (а может и не очень простых) вопроса:

Каким вы видите наш город в будущем?



А каков ваш вклад в это будущее?

Летняя встреча предпринимателей в шатре «Монблан». 24 августа 2022 г. Анна Зайкова.

Дмитрий Тюнин,

врио председателя правления «Сибсоцбанка»:

1. Однозначно это будет город-миллионник, в нем появится метро. И все транспортные проблемы будут успешно разрешены. Хотелось бы, чтобы Барнаул стал более зеленым. И, конечно, городу нужно больше молодежи. 2. В целом для Алтайского края мы делаем большой вклад в будущее, так как управляем двумя институтами развития — это краевой лизинговый фонд, который осуществляет поставки преимущественно сельхозтехники и фонд развития Алтайского края, который обеспечивает промышленные предприятия оборудованием. Это и есть тот вклад, который наиболее заметен.

Летняя встреча предпринимателей в шатре «Монблан». 24 августа 2022 г. Владимир Вдовин.

Андрей Шалаев,

директор филиала «Открытие инвестиции» в Барнауле:

1. Думаю, что наш город будет красивым и продолжит расти. Надеюсь, что в будущем в Барнауле сделают ставку на молодежь и дадут ей возможность для развития. Полностью уверен, что будущего без молодежи не бывает. Чем больше у нас останется молодых людей, тем лучше они сделают этот город. 2. Наш вклад заключается в том, чтобы сделать само будущее людей понятным и предсказуемым. Мы делаем большой акцент на развитие финансовой грамотности людей, чтобы деньги для них становились доступным инструментом, которым можно легко и эффективно управлять.

Летняя встреча предпринимателей в шатре «Монблан». 24 августа 2022 г. Анна Зайкова.

Юрий Гатилов,

генеральный директор компании «Жилищная инициатива»:

1. Барнаул должен быть привлекательным для жизни — чистым, уютным, зеленым, перспективным во всех смыслах этого слова. Я абсолютно уверен и постоянно об этом говорю: нас нигде никто не ждет. Барнаул и Алтайский край — это наша родина, наш дом, где надо жить и работать. Возможности для этого есть. 2. Этот вклад огромен. Наша компания первая в Барнауле начала проектировать и развивать такое направление как комплексная жилищная застройка, по возможности продолжаем это делать и сейчас. Многое делаем и для развития городского спорта, досуга, предлагая жителям Барнаула возможности приятного комфортного отдыха.

Летняя встреча предпринимателей в шатре «Монблан». 24 августа 2022 г. Владимир Вдовин.

Михаил Лисовой,

коммерческий директор Барнаульского комбината железобетонных изделий № 1 им. Владимира Ивановича Мудрика:

1. Без преувеличения могу сказать, что Барнаул и так является лучшим городом в мире. Надеюсь, что так будет продолжаться и в будущем. 2. Несмотря на некоторые кризисные веяния в строительной отрасли, наша компания растет и развивается за счет широкой географии продаж по всем регионах Сибири. Мы действительно чувствуем стабильность, создаем рабочие места, поддерживаем социальную сферу. Это и есть наш вклад в будущее.

Летняя встреча предпринимателей в шатре «Монблан». 24 августа 2022 г. Владимир Вдовин.

Оксана Некрасова,

владелица сети ювелирных бутиков «ЭЛИТА», учредитель ассоциации «Национальные ювелирные бренды России»:

1. Думаю, это будет город, наполненный красивыми, счастливыми и жизнерадостными лицами. Красота Барнаула должна быть во всем — и во внешних его проявлениях, и во внутренний сути людей, которые здесь живут. 2. Я развиваю ювелирные бутики «Элита» в Белокурихе и украшаю женщин по всей России. Свой бизнес сравниваю с превентивной медициной. Глубоко убеждена: если женщина находится на высокой эмоциональной ноте, она не устает, не болеет и любит весь мир. Для этого всего лишь нужно нравиться себе. Когда надеваешь наши ювелирные украшения, невозможно себя не полюбить.

Летняя встреча предпринимателей в шатре «Монблан». 24 августа 2022 г. Анна Зайкова.

Светлана Харченко,

генеральный директор клинического лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья»:

1. Мне нравится наш город таким, какой он есть сейчас, и я искренне горжусь тем, что живу в Барнауле. Хочется, чтобы в будущем он не останавливался в своем развитии. 2. Я считаю большим достижением то, что наш центр приказом Министерства здравоохранения России внесен в перечень частных медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медпомощь. Я надеюсь, что в следующем году мы будем это делать в полном объеме, что станет нашим вкладом в здоровое будущее Барнаула и всего Алтайского края.

Летняя встреча предпринимателей в шатре «Монблан». 24 августа 2022 г. Анна Зайкова.

Николай Зюзин,

директор Алтайского филиала страхового дом «ВСК»:

1. У меня свой, свежий взгляд на Барнаул — в этом городе проживаю всего два месяца. Я приехал их Хакасии, и для меня Алтайский край — новая страница собственной истории. Барнаул мне понравился сразу. В будущем хотелось бы его видеть таким же свежим и зеленым. Конечно, хочется увидеть более современный городской транспорт и качественные дороги. Как человек семейный, я бы хотел, чтобы в Барнауле стало больше зон отдыха для детей. 2. Страховой дом «ВСК» всегда участвовал и будет продолжать участвовать в общественной жизни города. Надеюсь, что своим примером мы сможем показать, насколько важно быть неравнодушным к тому, что происходит вокруг тебя.

Летняя встреча предпринимателей в шатре «Монблан». 24 августа 2022 г. Владимир Вдовин.

Татьяна Зорина,

собственник Центра сопровождения бизнеса «Новые решения»: