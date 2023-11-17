"Трудовая доблесть" и "за развитие спецназа". Какие еще награды получил 15-летний сын Кадырова

Орден «Трудовая доблесть России»
За "Трудовую доблесть" награждают гражданский персонал Вооруженных Сил РФ:
- за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу;
- за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу.
Награждение происходит при наличии стажа государственной гражданской службы в Минобороны РФ не менее 15 лет.
Также могут награждать других граждан Российской Федерации, которые выполняли государственный оборонный заказ при наличии стажа работы оборонно-промышленном комплексе не менее 15 лет.
Медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени
Этой медалью награждают военнослужащих войск спецназа за проявленные мужество, бесстрашие и героизм при выполнении боевых задач.
Также ее получают ветераны войск специального назначения за добросовестную службу.
За два месяца 15-летний Кадыров получил девять наград.