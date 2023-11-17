17 ноября
﻿
Жизнь

"Трудовая доблесть" и "за развитие спецназа". Какие еще награды получил 15-летний сын Кадырова

У сына главы Чеченской Республики Адама Кадырова появились новые награды: орден и медаль. За какие заслуги их присуждают — разбор altapress.ru.

Адам Кадыров на награждении.
Адам Кадыров на награждении.
Telegram-канал "Казбек Коков"

Орден «Трудовая доблесть России»

За "Трудовую доблесть" награждают гражданский персонал Вооруженных Сил РФ:

  • за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу;
  • за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу.

Награждение происходит при наличии стажа государственной гражданской службы в Минобороны РФ не менее 15 лет.

Также могут награждать других граждан Российской Федерации, которые выполняли государственный оборонный заказ при наличии стажа работы оборонно-промышленном комплексе не менее 15 лет.

Медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени

Этой медалью награждают военнослужащих войск спецназа за проявленные мужество, бесстрашие и героизм при выполнении боевых задач.

Также ее получают ветераны войск специального назначения за добросовестную службу.

За два месяца 15-летний Кадыров получил девять наград.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость