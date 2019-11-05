Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 ноября 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Труп россиянки пролежал в квартире полгода

В Набережных Челнах участковый пришел в квартиру одинокой пенсионерки и нашел тело без признаков жизни, сообщают chelny-izvest.ru. Экспертиза показала, что женщина скончалась полгода назад.

Открытая дверь.
Открытая дверь.
СС0

Тело 65-летней женщины нашли 2 ноября.

Сообщается, что участковый пришел в квартиру после звонка жильцов дома.

Осмотр показал, что на трупе нет признаков насильственной смерти. Точная причина смерти пока неизвестна.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость