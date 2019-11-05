Труп россиянки пролежал в квартире полгода

Тело 65-летней женщины нашли 2 ноября.
Сообщается, что участковый пришел в квартиру после звонка жильцов дома.
Осмотр показал, что на трупе нет признаков насильственной смерти. Точная причина смерти пока неизвестна.
В Набережных Челнах участковый пришел в квартиру одинокой пенсионерки и нашел тело без признаков жизни, сообщают chelny-izvest.ru. Экспертиза показала, что женщина скончалась полгода назад.
Тело 65-летней женщины нашли 2 ноября.
Сообщается, что участковый пришел в квартиру после звонка жильцов дома.
Осмотр показал, что на трупе нет признаков насильственной смерти. Точная причина смерти пока неизвестна.
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