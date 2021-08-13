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Жизнь

Тряхнуло на «пятерку». Почему в Кузбассе произошло мощное землетрясение и ждать ли повторных подземных толчков

На Кузбассе произошло землетрясение с магнитудой 5,4. Рассказываем, в чем причины катаклизма и ожидается ли в регионе повторная «встряска».

Землетрясение.
Землетрясение.
Олег Богданов
1 Показатели землетрясения

Землетрясение зафиксировали 12 августа в 20:41 по местному времени. Его магнитуда определяется показателем 5,4.

Эпицентр стихии располагался недалеко от села Большая Талда. В 42 км от города Киселевска и 125 км к северо-западу от Кемерова.

Директор Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН Александр Еманов рассказал altapress.ru: «Толчки случились вблизи Талдинского разреза. Глубина очага — около 4 километров».

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com
2 О разрушениях

Землетрясение произошло в 59 км от Новокузнеца. Об этом в соцсетях написал глава Новоильского района города Денис Елькин. Он подчеркнул, что жертв и разрушений нет.

«Во все организации отправлена телефонограмма о проведении обследования технического состояния многоквартирных домов, социальных объектов и всех строений», — сообщил Елькин.

Близко к эпицентру «бедствия» также расположена Беловская ГРЭС.

В геофизической службе утверждают, что подземные толчки не повлияли на ее работу. Тем не менее, оборудование сооружения пройдет проверку.

«В течение дня специалисты проведут визуальный осмотр производственных зданий, энергоустановок и гидротехнических сооружений водохранилища», — добавляют в Telegram-канале Сибирской генерирующей компании.

Землетрясение. Сейсмограф.
Землетрясение. Сейсмограф.
СС0
3 Причина землетрясения

В беседе с altapress.ru Александр Еманов отметил: «Предположительно, землетрясение стало ответом на техногенное воздействие».

4 Где почувствовалось землетрясение

По словам Александра Еманова, подземный толчок был наиболее ощутимым на Талдинском разрезе, в городах Юрга и Новокузнецк.

Землетрясение.
Землетрясение.
visualhunt.com
5 Будет ли повтор?

Александр Ерманов,
директор Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН:

Повтор большой силы будет вряд ли. Процессы случившегося землетрясения. по нашим данным, не интенсивны. Нет сильных толчков, повторяющихся через короткое время.

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