Тряхнуло на «пятерку». Почему в Кузбассе произошло мощное землетрясение и ждать ли повторных подземных толчков

2 О разрушениях

Землетрясение произошло в 59 км от Новокузнеца. Об этом в соцсетях написал глава Новоильского района города Денис Елькин. Он подчеркнул, что жертв и разрушений нет.

«Во все организации отправлена телефонограмма о проведении обследования технического состояния многоквартирных домов, социальных объектов и всех строений», — сообщил Елькин.

Близко к эпицентру «бедствия» также расположена Беловская ГРЭС.

В геофизической службе утверждают, что подземные толчки не повлияли на ее работу. Тем не менее, оборудование сооружения пройдет проверку.

«В течение дня специалисты проведут визуальный осмотр производственных зданий, энергоустановок и гидротехнических сооружений водохранилища», — добавляют в Telegram-канале Сибирской генерирующей компании.