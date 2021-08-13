Тряхнуло на «пятерку». Почему в Кузбассе произошло мощное землетрясение и ждать ли повторных подземных толчков

Землетрясение зафиксировали 12 августа в 20:41 по местному времени. Его магнитуда определяется показателем 5,4.
Эпицентр стихии располагался недалеко от села Большая Талда. В 42 км от города Киселевска и 125 км к северо-западу от Кемерова.
Директор Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН Александр Еманов рассказал altapress.ru: «Толчки случились вблизи Талдинского разреза. Глубина очага — около 4 километров».
Землетрясение произошло в 59 км от Новокузнеца. Об этом в соцсетях написал глава Новоильского района города Денис Елькин. Он подчеркнул, что жертв и разрушений нет.
«Во все организации отправлена телефонограмма о проведении обследования технического состояния многоквартирных домов, социальных объектов и всех строений», — сообщил Елькин.
Близко к эпицентру «бедствия» также расположена Беловская ГРЭС.
В геофизической службе утверждают, что подземные толчки не повлияли на ее работу. Тем не менее, оборудование сооружения пройдет проверку.
«В течение дня специалисты проведут визуальный осмотр производственных зданий, энергоустановок и гидротехнических сооружений водохранилища», — добавляют в Telegram-канале Сибирской генерирующей компании.
В беседе с altapress.ru Александр Еманов отметил: «Предположительно, землетрясение стало ответом на техногенное воздействие».
По словам Александра Еманова, подземный толчок был наиболее ощутимым на Талдинском разрезе, в городах Юрга и Новокузнецк.
Александр Ерманов,
директор Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН:
Повтор большой силы будет вряд ли. Процессы случившегося землетрясения. по нашим данным, не интенсивны. Нет сильных толчков, повторяющихся через короткое время.