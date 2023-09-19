Тряхнуть старину. Как «Том Сойер» заманил журналиста altapress.ru и барнаульцев на ремонт дома в историческом центре

В Барнауле на финишную прямую выходит второй «Том Сойер Фест» – всероссийский фестиваль по восстановлению исторической среды. В отличие от своего литературного талисмана, участники проекта не изображают удовольствие и даже зависимы от ремонта старинных фасадов. Зачем они тратят свои вечера на кисточки и откладывают отпуска, во что верят и как выбирают деревянных счастливчиков – расскажем в материале altapress.ru.

От дома к дому

«Для того чтобы мальчику или взрослому захотелось чего-нибудь, нужно только одно — чтобы этого было нелегко добиться».

«Приключения Тома Сойера», Марк Твен.

«Шорк-шорк-шорк» — наждачка с усилием проходит по бревенчатой стене, покрытой вековой пылью, и оставляет светлый след. Пока мы с координатором фестиваля, архитектором Олесей Петуховой сидим на лесах и вручную шлифуем фасад на ул. Анатолия, 162, у дома останавливается женщина.

– Вам бы водой облиться, - советует она, посмотрев на наши сосредоточенные, совсем не том-сойерские лица. Хотя, кажется, изобрази мы хоть все райское наслаждение из рекламы шоколада, прохожая бы не выхватила у нас инструменты.

Привлечь волонтеров к ремонту старинного фасада непросто. Иронично, но найти подходящее для восстановления здание в Барнауле не легче.

Первым преображенным объектом мог стать дом на ул. Большой Олонской, 40, собственники которого дали предварительное согласие (большая удача). Уверенных в своих силах организаторов не отпугнула даже перспектива сложного ремонта крыши: половины кровли просто не было.

Однако позже они выяснили: здание хотят снести ради сквера на правом берегу Барнаулки, для чего муниципалитет уже ограничил право пользования землей.

— Суровая действительность: не бережем, что имеем, - говорит организатор фестиваля, архитектор Дмитрий Индюков. - Здание стоит в историческом центре, имеет свой колорит. Вокруг него еще можно создать среду, которая привлечет туристов, повысит экономическую привлекательность. Но пока в эту сторону движений не наблюдается. И высока вероятность, что если когда-то дело и сдвинется, то будет поздно.

Пришлось отступить. Путешествуя по списку гипотетических «кандидатов», от одного снесенного дома к другому, еще целому, но с не вдохновленным собственником внутри, волонтеры оказались на ул. Анатолия.

«Том Сойер Фест» ремонтирует фасад дома на ул. Анатолия, 162. Анна Зайкова

Чтобы вся работа не прошла зря, «Том Сойер» не берется за дома с неопределенной судьбой. Еще одно условие: здание не должно быть объектом культурного наследия. По закону, с памятниками могут работать только организации и специалисты с особым допуском.

Добровольцы же – в основном новички, которых обучают строительству прямо на месте. Поэтому для местных волонтеров также важны состояние дома и объем работ – он должен быть посильным.

Внезапная находка

Любой координатор при разговоре хоть раз вам скажет: «И почему я не решился первым?». Идея присоединиться к всероссийскому фестивалю давно витала в кругах барнаульских архитекторов.

В итоге команду собрали Дмитрий Индюков, его коллега по бюро MDVA studio Максим Максименко и две загадочные Лены, о которых сейчас ходят легенды.

Вместе с добровольцами они преобразили фасад дома на ул. Анатолия, 160. Всего за пару месяцев стены, серевшие 109 лет, покраснели. Возможно, засмущались красоты оживших бело-голубых наличников.

Фасад дома на ул. Анатолия, 160 до ремонта. «Том Сойер Фест» «Том Сойер Фест» отремонтировал фасад дома на ул. Анатолия, 160. «Том Сойер Фест»

Сейчас их плечики венчают восстановленные вазоны – оригиналы полностью утратили еще до перестройки. Выпиливали их по одной детали, которую волонтеры нашли случайно, пока очищали фасад от краски.

Найденный вазон на ул. Анатолия, 160. «Том Сойер Фест»

Трамвай, колокола и ставни

В этом году добровольцы колдуют над соседним домом на ул. Анатолия, 162, который уже перемахнул 120-летний рубеж.

Его выкрасят в светлый цвет – так удастся продлить жизнь бревнам, а также сделать фасад выразительнее, чтобы здание не меркло рядом с преображенным соседом. Пристроенный гараж и железный забор уже начинаем декорировать резными деревянными элементами.

«Том Сойер Фест» ремонтирует фасад дома на ул. Анатолия, 162. Анна Зайкова

Под стук колес трамвая и звон колоколов Покровского собора грунтуем доски. Координатор Олеся Петухова рассказывает о ежедневной традиции: жители Анатолия выходят вечером на улицу, чтобы закрыть ставни.

Скоро и жильцы этого дома смогут присоединиться к ритуалу: осталось выпилить наличники и утраченные ставни по сохранившимся на заднем дворе кусочкам. Найти свободную столярную мастерскую пока не удается, но заняться реконструкцией готов один из собственников – Василий.

Он вместе с семьей живет на первом этаже, где когда-то была пимокатная мастерская. Его жена Татьяна Лукьянчикова – наследница семейства Тарантиных, которым с начала XX века принадлежал этот дом.

Быстрые перемены

Второй этаж около 11 лет занимают соседи – семья Мартыненко. Олеся с сыном Святославом тоже помогают ремонту: шлифуют и грунтуют стены, угощают пирогами, бутербродами и чаем, нередко из самовара.

«Том Сойер Фест» ремонтирует фасад дома на ул. Анатолия, 162. Павел Животягин

– Я не ожидала, что к нам придут, - признается Олеся. – Как только начали шкурить, вид изменился: весь этот налет древний, труху соскоблили, и стало видно структуру дерева. Старую краску убрали с наших наличников – сама не могла до нее дотянуться, высоко.

Дом она называет удобным, теплым и очень крепким. Например, при перепланировке было непросто выпилить отверстие под дверь в мощной стене. Единственное, что напоминает о старости – запах мышей, которые бегают под полом.

У Олеси давно есть планы изменить интерьер и обновить крыльцо с верандой, однако страх, что застройщики придут сюда, обессиливает ее.

Анатолий на ул. Анатолия

А вот волонтеры энтузиазма не теряют. За два года в фестивале поучаствовали более 50 человек. Есть несколько трудяг, которые приходят практически ежедневно.

– Эти люди не просто искали способ, как провести один из вечеров. Они действительно хотят помогать восстанавливать историческую среду, - говорит координатор Елена Бутакова, которая и сама человек неравнодушный: она как минимум помогает «Лизе Алерт», фестивалям стрит-арта и т.д.

Чтобы подстегнуть активность, организаторы устраивают вечерние кинопоказы фильмов об архитектуре, лекции от краеведов, а также ведут журнал посещений – самым выносливым волонтерам полагается награда.

«Том Сойер Фест» ремонтирует фасад дома на ул. Анатолия, 162. «Том Сойер Фест»

Анатолий Плужников, конопатый молодой человек 11-ти лет, на нее точно претендует. Размахивая мокрой кисточкой, он показывает мне, как правильно грунтовать бревна.

- Главное, чтобы не было слишком сухо или мокро и белых линий не оставалось, - объясняет мальчик и, оборачиваясь, выдает: «Ну, маааааам, еще одну досточку-у-у!»

Сюда он приходит с… Нет, скорее, он приводит мать Викторию и младшую сестру Аню. Все вместе они оказались на фестивале еще в прошлом году, как гости-волонтеры из «Субботников на Спичке» - так и остались.

Попасть на территорию сереброплавильного завода Анатолий мечтал еще на заре своей краеведческой карьеры: в семь лет.

«Том Сойер Фест» ремонтирует фасад дома на ул. Анатолия, 162. «Том Сойер Фест»

– Сейчас знает больше чем я, я-то по-дилетантски интересуюсь, - улыбается Виктория. – А он читает, общается с друзьями-историками, которые старше его в четыре раза. Каждую неделю – на барахолке. На день рождения – обязательный приток краеведческой литературы. Все игрушки с полок убрал, теперь там только исторические книги и противогазы: гражданская оборона его тоже интересует.

Несмотря на серьезное хобби, ребенок в Анатолии не засыпает: иногда он бегает за сестрой и, по ее словам, пытается тайком подобрать с земли сигаретные бычки. Но о деле не забывает и даже порой сражается за инструменты.

– Больше всего нравится снимать краску и красить, - почти захлебываясь воздухом от восторга, говорит юный волонтер. – А шкурить – это ваще! Водишь-водишь. Долго! Сложно!

Отпуск подождет

Сама Виктория с нуля освоила работу шлиф-машинкой, строительным феном и лобзиком. О покупке последнего волонтер даже всерьез задумалась.

– Можно узорчики из досок вырезать. Пока живем в квартире, но мечтаем о доме и стремимся к этому, - говорит собеседница.

«Том Сойер Фест» ремонтирует фасад дома на ул. Анатолия, 162. Павел Животягин

Она очень довольна, что дети увлечены трудом.

– Не просто смотрят, а сами шкурят, красят – воспитательный момент. И мне интересно: узнаю новое об истории, работаю, общаюсь и помогаю городу стать лучше, - объясняет Виктория.

Ради «Тома Сойера» семья даже сдала билеты на поезд, отложив на пару недель путешествие в европейскую часть России. Второй год подряд!

– Уже договорились о передержке собак. Но тут фест снова не кончается. Жалко: два месяца работали и уедем, когда дом станут красить? Позвонила друзьям, все объяснила.

– Пальцем у виска крутят или понимают? – спрашиваю я.

– Понимают… что давно можно не крутить, - смеется Виктория. - Как и родственники: либо привыкли, либо прекратили общаться. Нет, конечно, понимают, что надо остаться. Такие у нас приоритеты.

Катастрофическая нужда

Вместе с юристом Людмилой Поповой продолжаем грунтовать бревна.

– Больше всего люблю красить, - говорит она. – Не зря же «Том Сойер» так назвали. Всегда вспоминаю эпизод, где он белил забор с таким удовольствием, что другие давали ему угощение, чтобы только получить кисточку.

Она так же, как и Плужниковы, здесь с прошлого года. Еще до фестиваля горожанка нередко прогуливалась по старым улицам, чтобы насладиться деревянной архитектурой. У нее даже появился любимый дом.

– Там есть балкон, который во двор выходит: большой, красивый, - рассказывает Людмила. - Представляла, как там сидит купеческая семья, пьет чай, любуется деревьями.

Сначала этот балкон безобразно застеклили пластиковыми окнами. А потом, по словам волонтера, дом признали аварийным – и любоваться им осталось недолго.

«Том Сойер Фест» ремонтирует фасад дома на ул. Анатолия, 162. Анна Зайкова

– Старый центр катастрофически нуждается в реставрации. На каждом шагу, – уверена Людмила. - В Томске решили проблему такой программой: люди берут здания в аренду за рубль и содержат их. У нас столько ресурсов! Но деньги ходят мимо. К сожалению, здесь другие ценности и приоритеты.

Пока не дошли сюда

Художник-оформитель Александр, впервые пришедший на фестиваль, уже давно знаком с одним из жильцов дома.

– Как-то хотел провести здесь пленэр, фотографировал дома, думал запечатлеть, пока все не исчезло. И меня окликнули – решили, что я закладки оставляю. Тут район такой: закладчиков то ловят, то бьют, - вспоминает он за стаканчиком чая после трудового вечера.

Александр скептически относится к поддержке власти и с подозрением косится на подбирающиеся со стороны Интернациональной улицы высотки.

– Так и начинался «Том Сойер» в России, - напоминает координатор Олеся Петухова. – В Самаре был проект по сносу подобных кварталов ради застройки. Люди отстояли свои дома, восстановили - и их не тронули. Для этого и нужен фестиваль: не чтобы прийти и только одной семье сделать приятное.

«Том Сойер Фест» ремонтирует фасад дома на ул. Анатолия, 162. Анна Зайкова

Обыкновенное чудо

На ближайшие годы план «Тома Сойера» заключается в том, чтобы закончить ремонт трех домов. Следующая цель – двухэтажка на ул. Анатолия, 164.

Глобальная задача – привлечь спонсоров и мэрию, чтобы благоустроить хотя бы фрагмент улицы между перекрестками, где стоят отремонтированные здания.

Нужно убрать старые и опасные железобетонные столбы уличного освещения, которые уже давно не работают, привести в порядок озеленение и зону трамвайной линии, сделать тротуар с мощением, выровнять, а в идеале асфальтировать проезжую часть и установить фонари.

— Улица Анатолия вообще имеет хороший потенциал к восстановлению, - подчеркивает архитектор Дмитрий Индюков. - На ней сохранилось много интересных объектов. Разработать единые правила застройки и постепенно восстановить фасады домов – это сделает улицу шикарной, как для жителей, так и для туристов и малого бизнеса.

Влюбить, восстановить и сохранить

Архитектор считает, что «Том Сойер» должен обратить внимание барнаульцев на то, какие ценности они пока еще имеют – и это не только объекты культурного наследия.

По мнению Индюкова, сильнее всего старый город убивает безразличие людей – любых. Остальное – лишь следствие бездействия.

Дмитрий Индюков и Максим Максименко. Дмитрий Лямзин

– Мы движемся по течению обстоятельств и сиюминутных целей. «Том Сойер Фест» - по факту капля в море, - говорит он. - Но яркая, которая может привлечь внимание и изменить отношение барнаульцев к городу, в котором они живут. У обычных людей есть возможность сделать Барнаул лучше, не уповая на администрацию или богатого застройщика.

Еще одна задача фестиваля – привлечь внимание власти и сформировать политику, которая бы привела к сохранению и восстановления наследия, сформулировала понятия комфортной среды. Это позволит навести порядок не только на главных улицах города или в парках, отмечает организатор.

— Люди живут не только в многоэтажных районах, и уж точно не живут в парках. Частный сектор имеет много плюсов, есть немало тех, кому он нравится, - говорит Индюков. – Это часть истории города, его ткани. Складывается впечатление, что он вне поля зрения чиновников (редкие случаи асфальтирования не в счет). Отношение к таким территориям, как к чему-то плохому, ненужному, выработавшему срок службы и требующему тотальной замены – в корне неверное.

Какие памятники архитектуры больше всего жаль волонтерам Виктория Плужникова: «Дом купца Поскотинова. Стоит запустевший, разрушается и никто его не ремонтирует. Хотя бы какими-то усилиями отчистить от всего мусора, сделать крышу, законсервировать, не говоря о большем. Думаю, даже если кто-то решится за него взяться, будет поздно. Никита Федоров: «Вниз по Социалистическому проспекту спускаешься – и все подряд дома, на все смотреть больно». Людмила Попова: «Очень нравится дом Архитектора – в запустении он, все заросло, неухоженный». Дмитрий Индюков: «Жаль все памятники, одинаково. Но можно выделить дом Лесневского. Стоит заброшенный, как бы ждет своего часа. Но мы можем потерять его в любой момент».

«Том Сойер Фест». Олеся Петухова Как стать волонтером 1. Вступить в группу во «ВКонтакте» и написать в раздел «сообщение». Координатор добавит вас в чат, где размещают анонсы. 2. Прийти на объект в удобный день, обычно сбор происходит вечером – с 18:00 до 21:00. Желательно надеть одежду, которую не жалко. Можно взять перекус. 3. Прослушать технику безопасности и инструктаж.