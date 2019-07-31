Царь-бомба и ядерный полигон: что известно о месте, где проводили мощные испытания

31 июля 1954 года советское правительство распорядилось создать испытательный полигон на островах Новой Земли. Полигон, который построили за полтора месяца, функционирует до сих пор. Как проходили главные ядерные испытания СССР — в материале altapress.ru.

Место для ядерных испытаний

Первые опыты с ядерным оружием в Советском Союзе, с 29 августа 1949 года, проводили на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Однако на нем нельзя было экспериментировать с водными взрывами, пишет Русская планета.

12 октября 1961 г. Ядерный взрыв на Семипалатинском полигоне nv. am

К тому же ядерное оружие наносило немалый вред окружающей среде — место для нового полигона пришлось выбирать среди отдаленных районов. Но не настолько, чтобы осложнить процесс перевозки грузов.

Исследователи начали поиски — на крайнем Севере. Перед ними стояла задача найти территорию для постоянной работы, но в удаленном от материка месте. Так и родилась идея расположиться на островах Новой Земли.

Губа Черная стала идеальным местом для подобного рода испытаний. Водообмен между ней и Баренцевым морем был невелик, а значит расчетный выход радиоактивности в море тоже предполагался незначительным. К тому же он прижимался бы течением к береговой черте. Распространение радиации дальше практически исключалось.

Полтора месяца строительства

31 июля 1954 года в правительстве СССР приняли закрытое постановление о строительстве «Объекта-700» на архипелаге Новая Земля. Более того испытательный полигон для новых видов ядерного оружия по этому документу должны были соорудить за год.

Для выполнения плана задействовали 13 строительных батальонов. Проект базы содержал причалы, научно-технический комплекс, аэродром в Рогачево, служебные и жилые помещения на Новой Земле. Также строители обязались подготовить испытательную акваторию в губе Черная.

Удивительно, но фактически полигон открыли уже спустя полтора месяца. Его днем рождения считают 17 сентября 1954 года. Основой для этого события послужила директива Главного штаба ВМФ с объявлением организационной штатной структуры новой воинской части.

Те, кто участвовал в строительстве, такое перевыполнение плана объясняли страшной спешкой.

Первый ядерный взрыв

Первый ядерный боеприпас для советского военно-морского флота, ядерную торпеду, подготовили к испытаниям еще в январе 1954 года. Поэтому первый ее взрыв произошел еще на Семипалатинском полигоне. И закончился не очень удачно. Сработал один только механизм подрыва, сама торпеда не взорвалась.

На то, чтобы разобраться в причинах и исправить ошибки, советские ученые потратили еще год. Новые испытания проводили на уже «Объекте-700».

Первый взрыв на Новой Земле пришелся на 21 сентября 1955 года. Полигон успешно использовался для ядерных испытаний вплоть до 24 октября 1990 года. Новая Земля пережила 132 взрыва, пишет «Российская газета». Но осенью в силу вступил мораторий на проведение подобных исследований.

«Царь-бомба»

Одним из самых известных воздушных испытаний стал взрыв «Царь-бомбы». Термоядерную авиабомбу на Новой Земле испытали 30 октября 1961 года, сообщает RT. Ее мощность превысила 50 мегатонн — самый мощный взрыв за всю историю ядерных испытаний. Ударная волна после «Царь-бомбы» смогла трижды обогнуть земной шар. Снаряд оказал свое прямое воздействие на территории около 600 километров: выбитые стекла, сломанные деревья и другое.

Центральный полигон

В настоящий момент полигон продолжает действовать. Он носит название Центрального полигона Российской Федерации. Почти 30 лет на Новой Земле ядерные испытания не проводят, однако полигон все еще остается работоспособным, пишет ТАСС.

Теперь на нем проводят так называемые «неядерные взрывы». Это необходимо для того, чтобы моделировать факторы воздействия ядерного взрыва и работать над их предотвращением.