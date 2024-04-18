Царь холма. Семиместный гараж хотят построить на месте будущей развязки в Барнауле

На одном из оживленных участков в Барнауле - на пересечении проспекта Строителей и улицы Советской Армии — хотят построить небольшой гараж. Его собирается возвести «Запсибниипроект». Об этом сообщили на заседании градостроительного совета.

Будущий проект будет расположен в Железнодорожном районе на ул. 2-ая Строительная, 35. Участок под объект находится на пересечении проспекта Строителей и улицы Советской Армии.

Место непростое из-за большого потока машин. Осложняет и то, что участок находится на возвышенности. Поэтому для будущей постройки будут специально укреплять откосы, чтобы избежать обвала из-за погодных условий. Предварительно, используют георешетки.

«После выполнения инженерно-геогологических изысканий будет принято окончательное решение по вопросу укрепления откосов. Сразу хочу отметить, что оно будет безжалостным, независимым от мнения заказчика. Если потребуется, то бетонные сваи будут вкручены по всему периметру участка», - заявил докладчик Николай Шелудько.

Гараж на ул. 2-ая Строительная, 35 Предоставлено altapress.ru

Площадь участка - 640 кв. м. Площадь застройки — 360,2 кв. м.

Эксперты градсовета заметили, что объект расположен в видном месте — на въезде на проспект Строителей. И георешетки в сочетании с подпорными бетонными стенами будут портить внешний облик города. На что докладчик отметил, что откос, который будут укреплять георешетки, можно засеять травами и цветами: «Это будет выглядеть лучше, чем бетонная стена».

Заезжать в гараж машины будут со стороны улицы 2-ая Строительная. Также будет сохранен пешеходный переход.

«При разработке проекта сохранена пешеходная доступность в отношении существующих зданий и сооружений», - отметил докладчик.

Эксперты градсовета спросили: не будут ли машины, выезжающие из гаражей, мешать пешеходам, переходящий дорогу? Ведь это может спровоцировать большое число ДТП. На что Николай Шелудько ответил, что движение в том месте не будет интенсивным, ведь гараж рассчитан всего на семь машиномест.

Гараж будет одноэтажным, без подвала. Основные строительные конструкции — железобетонные монолитные колонны и металлический каркас.

Снаружи здание украсят сэндвич-панелями с имитацией дерева, а ночью по периметру сделают подсветку. Гараж оградят белыми воротами.

Сергей Боженко заявил, что размещение гаража на предлагаемом участке будет нерационально:

«Место крайне сложное в транспортном отношении. И с повышением уровня автомобилизации населения город будет вынужден рано или поздно прийти к строительству здесь транспортной развязки в двух уровнях. Но предлагаемый объект напрочь закрывает возможность разведения двух автомобильных потоков. Это место нужно зарезервировать под будущую транспортную развязку, и застраивать его сейчас нельзя».

Николай Шелудько в свою очередь заметил, что места хватит всем: и гаражам, и развязке.

«Предлагаем в рабочем порядке согласовать, по транспортному узлу посмотреть еще раз», - подвели итог на градсовете.

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