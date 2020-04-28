«Царская охота» в сезоне лето 2020 встречает гостей новыми коттеджами

Расположение каждого коттеджа тщательно подобрано и индивидуально спланировано: первая линия на берегу горной Катуни в окружении сосен, спуск к уединенному песчаному пляжу, идеальные точки для наблюдения природы прямо из номера, собственные большие террасы.
Огромные витражные окна во всю стену позволяют не выходя из номера лицезреть фантастическую красоту природы.
Также гостям предлагается услуга «завтраки в номер». Любое заказное блюдо из кафе специально для гостей доставят точно по времени. Можно расположиться на персональной террасе и наблюдать за рассветами, любоваться закатами, уютно закутавшись в плед.
Традиционные фишки «Царской охоты» предоствляются для гостей бесплатно:
- знаменитый Красный подвесной мост над рекой Катунь соединяет два берега отеля, коттеджи и цивилизацию,
- утренние пробежки до Камышлинского водопада (в 30 минутах ходьбы от вашего коттеджа),
- два панорамных бассейна с тренажерным залом,
- мастер-классы креативной керамики от автора и владельца галереи АртАй Марининой Веры.
Бронируйте на июль https://ohotka.su/
Номер +7 960 963 0635
Адрес: Республика Алтай, с. Барнагол, «Царская охота"
Номер: +7 960 963 0635
Сайт: ohotka.su
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