19 июля 20°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

ЦБ назвал условия для возвращения украденных мошенниками денег

Первый замдиректора департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев рассказал радио Sputnik, почему банки не возвращают клиентам украденные мошенниками деньги.

Мошенники стараются быть в тренде.
Мошенники стараются быть в тренде.
CC0

Сычев отметил, что похищенные мошенниками с банковского счета деньги можно вернуть, но есть одна важная тонкость, которая мешает это сделать.

«Надо обратиться в банк и написать соответствующее заявление. Пользователь финансовых услуг защищен законом и может в любом случае свои деньги вернуть», — отметил он.

Однако клиент не должен совершать «самостоятельных действий», помогающих злоумышленникам.

Другими словами, получить украденные деньги обратно будет сложно, если человек лично перевел средства мошеннику или передал какую-либо информацию.

Сычев подчеркнул, что клиент автоматически становится нарушителем договора с банком, если передаст постороннему лицу какой-либо код, например, из СМС.

«Человек нарушил договор с банком. Нарушил условия использования того или иного банковского продукта», — уточнил эксперт.

В такой ситуации необходимо обращаться с заявлением и в банк, и в полицию. Возможно, вернуть деньги удастся через суд.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость