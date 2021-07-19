ЦБ назвал условия для возвращения украденных мошенниками денег

Первый замдиректора департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев рассказал радио Sputnik , почему банки не возвращают клиентам украденные мошенниками деньги.

Мошенники стараются быть в тренде.

Сычев отметил, что похищенные мошенниками с банковского счета деньги можно вернуть, но есть одна важная тонкость, которая мешает это сделать.

«Надо обратиться в банк и написать соответствующее заявление. Пользователь финансовых услуг защищен законом и может в любом случае свои деньги вернуть», — отметил он.

Однако клиент не должен совершать «самостоятельных действий», помогающих злоумышленникам.

Другими словами, получить украденные деньги обратно будет сложно, если человек лично перевел средства мошеннику или передал какую-либо информацию.

Сычев подчеркнул, что клиент автоматически становится нарушителем договора с банком, если передаст постороннему лицу какой-либо код, например, из СМС.

«Человек нарушил договор с банком. Нарушил условия использования того или иного банковского продукта», — уточнил эксперт.

В такой ситуации необходимо обращаться с заявлением и в банк, и в полицию. Возможно, вернуть деньги удастся через суд.