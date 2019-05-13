ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

В 2018 году Центробанк не выпускал монеты номиналом ниже одного рубля.

«Монеты достоинством в одну и пять копеек Центробанк не чеканил с 2012 года. В 2018-м не чеканились уже и другие мелкие монеты до рубля», — пишут «Известия».

В то же время в оборот было выпущено достаточное количество монет для обеспечения наличных расчетов.

Всего при этом в обращении находится мелочи на сумму около 6,6 млрд рублей: 72,8 млн рублей монетами достоинством в одну копейку, 288,5 млн рублей — в пять копеек, 2,5 млрд рублей — в 10 копеек, около 3,6 млрд рублей — в 50 копеек, пишет ura.ru.

Несмотря на остановку выпуска монет номиналом ниже одного рубля, они необходимы в связи с тем, что цены на товары выражаются в рублях и копейках, добавили в Центробанке.