Цех «Мамин стежок» запустил серию благотворительных творческих мастер-классов

Автором и вдохновителем идеи проведения мастер-классов на площадке проекта «Мамин стежок» стала наша ученица Татьяна, она не только изготавливает сумки из переработанных джинсов в нашем цехе, но и творчески оформляет с помощью специальных тканевых красок.
Участников мастер класса по росписи на ткани она с радостью готова научить создавать любые картины и узоры, которые станут долговечным и оригинальным украшением для любого предмета одежды и не только.
Также, наш технолог Наталья Гранько и другие ученицы из цеха приготовили целую программу на любой вкус и для любого возраста, в ходе наших мастер-классов они готовы поделиться с вами профессиональными секретами и полезными умениями в теплой и дружеской атмосфере.
Наша программа:
- Художественная роспись на ткани
- Создание сумки-шоппера, пеналов и декоративных предметов из старых джинс своими руками
- Раскрой и пошив постельного белья своими руками
- Создание тканевой маски своими руками, подшив брюк и джинс.
- Изготовление ароматических камней и ароматизаторов своими руками из натуральных ингредиентов.
- Декоративная подушка в стиле печворк. Можно сделать несколько мастер классов, т. к. есть разные техники лоскутного шитья
- Создание ароматических саше
- Создание сезонного декора (гирлянды из бумаги или фетра своими руками).
- Мастер класс-девичник косметика для лица (как сделать ароматический лёд, как обогатить косметику полезными веществами, рецепты масок, контрастные примочки, паровые ванночки для лица) все есть
- Создание скраба для тела
- Создание духов своими руками
- Создание мыла своими руками
- Натуральная мочалка крючком.
- Праздничные открытки любой тематики (новогодние, пасхальные на 8 марта, 23 февраля)
- Новогодний адвент календарь, проводить в начале или середине декабря
- Банка желаний, возможно провести и для взрослых
- Ткачество на картонном станке (подставка под горячую кружку)
- Плетение на стаканчике (браслет дружбы)
- Рождественский ангел
- Заколки для девочек (цветы, бантик).
- Создание куклы тильда Заяц
- Детское одеяло в стиле печворк
- Кукольная кровать из картона с элементами декупажа
- Цветы из ткани
- Детская корона крючком
- Новогодняя подушка с оленем в технике трафарет
- Нарядная маска под платье на новогодний корпоратив
- Как сшить платье на куклу
- Носки, варежки на 5 спицах.
Если хотите провести время с пользой и с удовольствием, научиться новому и внести свой вклад в помощь многодетным и малоимущим семьям Алтайского края, то мы вас с нетерпением ждем!
Записаться на любой мастер- класс можно по телефону: 8−913−276−46−77, либо через директ нашего инстаграма @mums_stitch
Проект со-финансируется Европейским Союзом при поддержке «Impact Hub Moscow»