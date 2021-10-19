Цех «Мамин стежок» запустил серию благотворительных творческих мастер-классов

Все вырученные средства от проведения мастер-классов идут в поддержку учениц нашего проекта и подопечных семей фонда «Облака».

Цель творческих мастер-классов — поделиться навыками и знаниями в сфере создания своими руками и декорирования различных предметов одежды, аксессуаров, сувениров и игрушек.

Автором и вдохновителем идеи проведения мастер-классов на площадке проекта «Мамин стежок» стала наша ученица Татьяна, она не только изготавливает сумки из переработанных джинсов в нашем цехе, но и творчески оформляет с помощью специальных тканевых красок.

Участников мастер класса по росписи на ткани она с радостью готова научить создавать любые картины и узоры, которые станут долговечным и оригинальным украшением для любого предмета одежды и не только.

Также, наш технолог Наталья Гранько и другие ученицы из цеха приготовили целую программу на любой вкус и для любого возраста, в ходе наших мастер-классов они готовы поделиться с вами профессиональными секретами и полезными умениями в теплой и дружеской атмосфере.

Татьяна. Источник фото: фонд «Облака». Краски для ткани. Источник фото: фонд «Облака». Сумки-шоперы из переработанных джинсов. Источник фото: фонд «Облака».

Наша программа:

1 Цикл «Швейное дело и роспись на ткани» Художественная роспись на ткани Создание сумки-шоппера , пеналов и декоративных предметов из старых джинс своими руками Раскрой и пошив постельного белья своими руками Создание тканевой маски своими руками , подшив брюк и джинс.

2 Цикл «Как сделать дом уютным» Изготовление ароматических камней и ароматизаторов своими руками из натуральных ингредиентов. Декоративная подушка в стиле печворк. Можно сделать несколько мастер классов , т. к. есть разные техники лоскутного шитья Создание ароматических саше Создание сезонного декора ( гирлянды из бумаги или фетра своими руками).

3 Цикл «Уход за собой , создание косметики своими руками» Мастер класс-девичник косметика для лица ( как сделать ароматический лёд , как обогатить косметику полезными веществами , рецепты масок , контрастные примочки , паровые ванночки для лица) все есть Создание скраба для тела Создание духов своими руками Создание мыла своими руками Натуральная мочалка крючком.

4 Детские мастер классы Праздничные открытки любой тематики ( новогодние , пасхальные на 8 марта , 23 февраля) Новогодний адвент календарь , проводить в начале или середине декабря Банка желаний , возможно провести и для взрослых Ткачество на картонном станке ( подставка под горячую кружку) Плетение на стаканчике ( браслет дружбы) Рождественский ангел Заколки для девочек ( цветы , бантик).

5 Цикл для мам Создание куклы тильда Заяц Детское одеяло в стиле печворк Кукольная кровать из картона с элементами декупажа Цветы из ткани Детская корона крючком Новогодняя подушка с оленем в технике трафарет Нарядная маска под платье на новогодний корпоратив Как сшить платье на куклу Носки , варежки на 5 спицах.

Сумки-шоперы из переработанных джинсов. Источник фото: фонд «Облака».

Если хотите провести время с пользой и с удовольствием, научиться новому и внести свой вклад в помощь многодетным и малоимущим семьям Алтайского края, то мы вас с нетерпением ждем!

Записаться на любой мастер- класс можно по телефону: 8−913−276−46−77, либо через директ нашего инстаграма @mums_stitch

Проект со-финансируется Европейским Союзом при поддержке «Impact Hub Moscow»