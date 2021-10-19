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Цех «Мамин стежок» запустил серию благотворительных творческих мастер-классов

Цель творческих мастер-классов — поделиться навыками и знаниями в сфере создания своими руками и декорирования различных предметов одежды, аксессуаров, сувениров и игрушек.

Все вырученные средства от проведения мастер-классов идут в поддержку учениц нашего проекта и подопечных семей фонда «Облака».

Цех "Мамин стежок".
Цех "Мамин стежок".
Источник фото: фонд "Облака".

Автором и вдохновителем идеи проведения мастер-классов на площадке проекта «Мамин стежок» стала наша ученица Татьяна, она не только изготавливает сумки из переработанных джинсов в нашем цехе, но и творчески оформляет с помощью специальных тканевых красок.

Участников мастер класса по росписи на ткани она с радостью готова научить создавать любые картины и узоры, которые станут долговечным и оригинальным украшением для любого предмета одежды и не только.

Также, наш технолог Наталья Гранько и другие ученицы из цеха приготовили целую программу на любой вкус и для любого возраста, в ходе наших мастер-классов они готовы поделиться с вами профессиональными секретами и полезными умениями в теплой и дружеской атмосфере.

Татьяна.
Татьяна.
Источник фото: фонд «Облака».
Краски для ткани.
Краски для ткани.
Источник фото: фонд «Облака».
Сумки-шоперы из переработанных джинсов.
Сумки-шоперы из переработанных джинсов.
Источник фото: фонд «Облака».

Наша программа:

1
Цикл «Швейное дело и роспись на ткани»
  1. Художественная роспись на ткани
  2. Создание сумки-шоппера, пеналов и декоративных предметов из старых джинс своими руками
  3. Раскрой и пошив постельного белья своими руками
  4. Создание тканевой маски своими руками, подшив брюк и джинс.
2
Цикл «Как сделать дом уютным»
  1. Изготовление ароматических камней и ароматизаторов своими руками из натуральных ингредиентов.
  2. Декоративная подушка в стиле печворк. Можно сделать несколько мастер классов, т. к. есть разные техники лоскутного шитья
  3. Создание ароматических саше
  4. Создание сезонного декора (гирлянды из бумаги или фетра своими руками).
3
Цикл «Уход за собой, создание косметики своими руками»
  1. Мастер класс-девичник косметика для лица (как сделать ароматический лёд, как обогатить косметику полезными веществами, рецепты масок, контрастные примочки, паровые ванночки для лица) все есть
  2. Создание скраба для тела
  3. Создание духов своими руками
  4. Создание мыла своими руками
  5. Натуральная мочалка крючком.
4
Детские мастер классы
  1. Праздничные открытки любой тематики (новогодние, пасхальные на 8 марта, 23 февраля)
  2. Новогодний адвент календарь, проводить в начале или середине декабря
  3. Банка желаний, возможно провести и для взрослых
  4. Ткачество на картонном станке (подставка под горячую кружку)
  5. Плетение на стаканчике (браслет дружбы)
  6. Рождественский ангел
  7. Заколки для девочек (цветы, бантик).
5
Цикл для мам
  1. Создание куклы тильда Заяц
  2. Детское одеяло в стиле печворк
  3. Кукольная кровать из картона с элементами декупажа
  4. Цветы из ткани
  5. Детская корона крючком
  6. Новогодняя подушка с оленем в технике трафарет
  7. Нарядная маска под платье на новогодний корпоратив
  8. Как сшить платье на куклу
  9. Носки, варежки на 5 спицах.
Сумки-шоперы из переработанных джинсов.
Сумки-шоперы из переработанных джинсов.
Источник фото: фонд «Облака».

Если хотите провести время с пользой и с удовольствием, научиться новому и внести свой вклад в помощь многодетным и малоимущим семьям Алтайского края, то мы вас с нетерпением ждем!

Записаться на любой мастер- класс можно по телефону: 8−913−276−46−77, либо через директ нашего инстаграма @mums_stitch

Проект со-финансируется Европейским Союзом при поддержке «Impact Hub Moscow»

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