Цекало заявил о разводе с сестрой Веры Брежневой

57-летний Цекало подтвердил «Комсомольской правде» слухи о разводе с 34-летней Галушкой. «Я официально разведен и свободен», — заявил артист.
Александр Цекало познакомился с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой в 2007 году в Киеве. Несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте, пара поженилась. В семье родились двое детей: дочь Александра и сын Михаил.
Причиной разрыва отношения Цекало с другой женщиной. Ранее шоумена заметили в компании молодой девушки в одном из столичных ресторанов. Во время новогодних праздников пару заметили в Риме.
Цекало рассказал, что его девушку зовут Дарина. Он подчеркнул, что уже сделал ей предложение, поэтому слово «любовница» применительно по отношению к ней он считает неуместным и оскорбительным.