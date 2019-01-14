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Жизнь
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Цекало заявил о разводе с сестрой Веры Брежневой

Продюсер и шоумен Александр Цекало объявил о разводе с женой Викторией Галушкой, младшей сестрой певицы Веры Брежневой. Причиной стали отношения Цекало с другой женщиной.

Александр Цекало.
Александр Цекало.
CC BY 2.0

57-летний Цекало подтвердил «Комсомольской правде» слухи о разводе с 34-летней Галушкой. «Я официально разведен и свободен», — заявил артист.

Александр Цекало познакомился с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой в 2007 году в Киеве. Несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте, пара поженилась. В семье родились двое детей: дочь Александра и сын Михаил.

Причиной разрыва отношения Цекало с другой женщиной. Ранее шоумена заметили в компании молодой девушки в одном из столичных ресторанов. Во время новогодних праздников пару заметили в Риме.

Цекало рассказал, что его девушку зовут Дарина. Он подчеркнул, что уже сделал ей предложение, поэтому слово «любовница» применительно по отношению к ней он считает неуместным и оскорбительным.

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