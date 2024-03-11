Цель – целевики. Как алтайский минздрав решает кадровый дефицит с помощью студентов

По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, к началу 2024 года в Алтайском крае не хватает 1,5 тыс. врачей и 1,2 средних медработников. Большую часть вакантных ставок могли бы закрыть студенты-медики, обучающиеся на целевом направлении в медицинских вузах и ссузах – их порядка 2,3 тыс. человек. Что этому препятствует и как минздрав решает проблему кадров – в материале altapress.ru.

Оплата больше не проблема

На сегодняшний день целевое обучение - один из самых эффективных инструментов по обеспечению больниц новыми сотрудниками.За пяти лет минздрав с его помощью добился следующих результатов.

В первую очередь увеличилось число выпускников Алтайского медицинского университета – с 650 до более 1 тыс. Из них в ординатуру пошли 358 специалистов, что в два раза больше, по сравнению с 2019 годом. На целевом обучении находятся 125 ординаторов.

На 2023/24 учебный год АГМУ выделили более 240 целевых мест. Наибольшее количество квот - по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия».

День знаний в АГМУ. 1 сентября 2015 года. Наталья Вязанцева

Отчасти поспособствовала этому новая программа компенсации. Студент любого курса, который проходит обучение по специалитету или в ординатуре платно, может получить компенсацию в полном объеме. Средства выделяют из краевого бюджета.

Но чтобы участвовать в программе, студенту следует заключить договор с медорганизацией и отработать там определенный срок после выпуска. Тем самым увеличиваются шансы его дальнейшего трудоустройства.

С 2021 по 2023 годы компенсацию на специалитете получают 240 человек. По ординатуре в 2023 году – 23 человека.

АГМУ. Анна Зайкова

Фельдшеров по селам

Помимо подготовки узких специалистов, особое внимание уделили средним медработникам. Если в 2019 году целевое обучение существовало только для узких специалистов, то в 2021 году такая возможность появилась у фельдшеров и медиков скорой помощи.

С 2021 по 2023 годы по этим целевым направлениям обучились 126 человек. После обучения 12 выпускников поедут работать в Каменскую МРБ, 10 – в Павловскую ЦРБ, по 8 человек – в Завьяловскую, Первомайскую центральные районные больницы и центральные городские больницы Заринска и Змеиногорска.

Также в 2023 году открыли первый целевой набор в медицинские колледжи. За счет средств краевого бюджета целевиков зачислили в Барнаульский базовый медицинский колледж, Бийский и Рубцовский медицинский колледжи. Первокурсники будут учиться на специальностях «Лечебное дело», «Акушерское дело» и «Сестринское дело».

«Потребность в этом достаточно большая. Мы зачислили студентов на коммерческий набор и перевели их на бюджет. Всего обучение проходят 156 средних медработников», — рассказал глава минздрава.

После окончания обучения специалистов трудоустроят в 47 подведомственных медицинских организаций, в том числе 17 центральных районных больниц.

Барнаульский базовый медицинский колледж. vk.com/barneos22

Кто отучился, тот не спешит

2023 год поставил новый рекорд по количеству трудоустроенных студентов-медиков, заявил Дмитрий Попов. На специалитете рост составил 65%, а в ординатуре – 42%. «Это реальные медицинские работники», — подчеркнул министр.

118 специалистов узкого профиля уже трудоустроены в краевые медорганизации. В БСМП №2 работают 15 молодых врачей, в Городской больнице №5 Барнаула - 9, в БСМП – 8, в Краевом центре охраны материнства и детства – 7, в Краевом перинатальном центре "ДАР" – 6. Трудоустроены в Славгородскую ЦРБ – 6, в Алейскую – 4, по 2 специалиста в Ключевскую, Красногорскую, Михайловскую, Панкрушихинскую, Смоленскую центральные районные больницы и ЦГБ Заринска.

Но в отличие от своих коллег, студенты медколледжей не спешат начинать работать. По словам Попова, только 46% выпускников, получивших медицинское СПО, идут работать в медучреждения. Оставшаяся часть решает продолжить образование в вузах.

В планах минздрава, повысить этот показатель до 60% уже в этом году.

Студенты-медики на передовой борьбы с коронавирусом. http://zdravalt.ru/

Где тот самый целевик?

Чтобы восполнить нехватку кадров, необходимо. Это предоставить новому сотруднику, в частности выпускнику вуза и ссуза, все возможности для дальнейшей работы и адаптировать его в новых условиях. Однако, по словам министра, работа идет не так гладко, как того бы хотелось.

Попов заметил, что не все медучреждения края пользуются предоставленными ими мерами поддержки. Кроме того, сегодня все чаще возникают ситуации, когда больницы сами отказывают молодым специалистам.

«Отдельные центральные больницы не были обременены работой по привлечению студентов. Но сегодня у них других вариантов, кроме как формировать кадры из выпускников вузов, больше нет», — сообщил глава министр.

Медики Алтайского края. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Дмитрий Попов заявил, что этот вопрос ведомство берет на отдельную проработку и впредь будет оценивать работу медучреждений.

«Уважаемые руководители, мы старались провести с вами эту работу два года назад. Теперь мы будем задавать предметный вопрос, — заявил Попов. - Вот у вас есть вакантная ставка. Есть образовательная организация, которая готовит сотрудников. Так где тот самый целевик? С кем вы отработали? Сегодня большое количество фельдшеров, медсестер и медбратьев, которые не закреплены ни за кем».

Чтобы мотивировать больницы работать с кадрами, в 2024 году разработана новая мера. Для всех медицинских организаций вводится новый показатель эффективности – уровень оттока кадров. В течение года из учреждения должно увольняться не более 10% сотрудников. «По этой планке мы будем оценивать работу руководителя», — отметил глава минздрава.

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