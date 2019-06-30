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30 июня 20°C

В одном из районов Барнаула нашли многочисленные свалки на территории в 14 соток

Прокуратура Железнодорожного района провела проверку в сфере обращения с отходами и наказала местную администрацию и нескольких предпринимателей. Оказалось, что 1380 кв. м территории района занято несанкционированными свалками. Это примерно 14 соток грязи и мусора.

Свалка.
Свалка.
narod.altapress.ru

За прошедший период 2019 года прокуратура обнаружила 11 нарушений в сфере обращении с отходами. Ведомство внесло 3 представления администрации района за несанкционированные свалки, которые находились, в частности, на ул. Крупской, пр. Строителей, в микрорайоне Осипенко.

Наталья Осипова,
старший помощник прокурора Железнодорожного района:

В ходе проверки выяснилось, что администрация района не должным образом исполняет обязанности по ликвидации несанкционированных свалок мусора на территории района. Устранение свалок находится на контроле.

Также прокуратура возбудила 4 дела об административных нарушениях против предпринимателей. Установлено, что должностные лица организаций не прошли соответствующее обучение, в организациях отсутствуют паспорта на опасные отходы, не ведется учет образующихся отходов.

За нарушения предпринимателям грозит штраф до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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