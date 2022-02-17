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Жизнь
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Ценовой беспредел. Детские сады в Барнауле могут стать не по карману родителям

Родители дошкольников в Барнауле взволнованы новостью о возможном повышении платы за детские сады. Судя по различным источникам, в том числе СМИ, цена взлетит сразу на 850 рублей (!), то есть на 42,5% роста с момента последнего повышения в конце 2019 года. Учитывая инфляцию и низкий уровень дохода горожан, такой «дорогой» сад многим станет не по карману. Барнаульские депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» обратились к главе Барнаула Вячеславу Франку.

Детский сад.
Детский сад.
Дмитрий Лямзин.

В настоящий момент, согласно приказу регионального Минобра, для Барнаула, Белокурихи, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска и ЗАТО Сибирский ценовой потолок для родительской платы за детский сад составляет 2000 рублей. В случае изменения властями предельных значений, сумма в квитанции может возрасти почти в половину. Учитывая недавние повышения платы за проезд, налога на имущество для части налогоплательщиков, рост цен на продукты, эти 850 рублей ударят очень больно по многим семейным бюджетам.

Руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Барнаульской городской Думе Оксана Молодых направила письмо главе города Вячеславу Франку, в котором отметила, как важно в нынешних социально-экономических условиях не допустить такого резкого увеличения родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах.

«Муниципалитет имеет юридическую возможность установить плату ниже указанных предельных значений, даже если краевой профильный орган их повысит», — напомнила Молодых. — Дошкольное образование в муниципальном детсаде — это не про рентабельность и окупаемость, а про важнейшую социальную задачу государства".

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