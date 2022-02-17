Ценовой беспредел. Детские сады в Барнауле могут стать не по карману родителям

В настоящий момент, согласно приказу регионального Минобра, для Барнаула, Белокурихи, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска и ЗАТО Сибирский ценовой потолок для родительской платы за детский сад составляет 2000 рублей. В случае изменения властями предельных значений, сумма в квитанции может возрасти почти в половину. Учитывая недавние повышения платы за проезд, налога на имущество для части налогоплательщиков, рост цен на продукты, эти 850 рублей ударят очень больно по многим семейным бюджетам.
Руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Барнаульской городской Думе Оксана Молодых направила письмо главе города Вячеславу Франку, в котором отметила, как важно в нынешних социально-экономических условиях не допустить такого резкого увеличения родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах.
«Муниципалитет имеет юридическую возможность установить плату ниже указанных предельных значений, даже если краевой профильный орган их повысит», — напомнила Молодых. — Дошкольное образование в муниципальном детсаде — это не про рентабельность и окупаемость, а про важнейшую социальную задачу государства".