Ценовой беспредел. Детские сады в Барнауле могут стать не по карману родителям

Родители дошкольников в Барнауле взволнованы новостью о возможном повышении платы за детские сады. Судя по различным источникам, в том числе СМИ, цена взлетит сразу на 850 рублей (!), то есть на 42,5% роста с момента последнего повышения в конце 2019 года. Учитывая инфляцию и низкий уровень дохода горожан, такой «дорогой» сад многим станет не по карману. Барнаульские депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» обратились к главе Барнаула Вячеславу Франку.

В настоящий момент, согласно приказу регионального Минобра, для Барнаула, Белокурихи, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска и ЗАТО Сибирский ценовой потолок для родительской платы за детский сад составляет 2000 рублей. В случае изменения властями предельных значений, сумма в квитанции может возрасти почти в половину. Учитывая недавние повышения платы за проезд, налога на имущество для части налогоплательщиков, рост цен на продукты, эти 850 рублей ударят очень больно по многим семейным бюджетам.

Руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Барнаульской городской Думе Оксана Молодых направила письмо главе города Вячеславу Франку, в котором отметила, как важно в нынешних социально-экономических условиях не допустить такого резкого увеличения родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах.