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Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае проведёт «День открытых дверей»

19 декабря с 12:00 до 16:00 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае проведёт «День открытых дверей» для предпринимателей.

Логотип "Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае".
Логотип "Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае".
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае".

Акция направлена на повышение уровня информированности предпринимательского сообщества об обязательных требованиях законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, возможностях электронных сервисов при предоставлении государственных услуг, правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Номер телефона Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8−800−55−49−43.

По всем возникающим вопросам можно обращаться по следующим телефонам:


Консультации также пройдут в 12 филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае». Телефоны и координаты можно найти на сайте www.altcge.ru в разделе «О центре».

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