«Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» проведет день открытых дверей для участников Великой Отечественной Войны

Целью проведения мероприятия является оказание бесплатной консультационной помощи.
В рамках данного мероприятия будут проходить консультации по наиболее актуальным вопросам, которые касаются лабораторных испытаний, производственного контроля, проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, защиты прав потребителей, гигиенического обучения и аттестации, выполнение работ по дезинфекции, дезинсекции, дератизации.
- пер. Радищева, 50 (организация производственного контроля, проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, организация лабораторных испытаний).
- ул. Привокзальная, 47 (организация гигиенического обучения населения, оформление личных медицинских книжек, оказание консультативной помощи по вопросам защиты прав потребителей).
Отделение отбора проб: 8 (3852)50−30−41; 50−30−42; 50−40−73
Отдел эпидемиологии: 8 (3852)50−30−47
Отдел профилактической дезинфекции: 8 (3852)50−30−52
Санитарно-гигиенический отдел: 8 (3852) 50-30-79
Отдел по организации лабораторной деятельности: 8 (3852)50−30−34
Учебно-консультационный центр по защите прав потребителей, гигиенического обучения и воспитания населения: 8 (3852)50−40−61
Для жителей Алтайского края «День открытых дверей для участников и ветеранов Великой Отечественной Войны, тружеников тыла, их детей и внуков», будет организован во всех филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае».