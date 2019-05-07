«Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» проведет день открытых дверей для участников Великой Отечественной Войны

Во вторник, 7 мая, с 8.30 — 17.00 . ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» проводит «День открытых дверей для участников и ветеранов Великой Отечественной Войны, тружеников тыла, их детей и внуков».

Целью проведения мероприятия является оказание бесплатной консультационной помощи.

В рамках данного мероприятия будут проходить консультации по наиболее актуальным вопросам, которые касаются лабораторных испытаний, производственного контроля, проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, защиты прав потребителей, гигиенического обучения и аттестации, выполнение работ по дезинфекции, дезинсекции, дератизации.

День открытых дверей пройдёт в Барнауле по адресам: пер. Радищева , 50 ( организация производственного контроля , проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы , организация лабораторных испытаний). ул. Привокзальная , 47 ( организация гигиенического обучения населения , оформление личных медицинских книжек , оказание консультативной помощи по вопросам защиты прав потребителей).

Отделение отбора проб: 8 (3852)50−30−41; 50−30−42; 50−40−73

Отдел эпидемиологии: 8 (3852)50−30−47

Отдел профилактической дезинфекции: 8 (3852)50−30−52

Санитарно-гигиенический отдел: 8 (3852) 50-30-79

Отдел по организации лабораторной деятельности: 8 (3852)50−30−34

Учебно-консультационный центр по защите прав потребителей, гигиенического обучения и воспитания населения: 8 (3852)50−40−61

Для жителей Алтайского края «День открытых дверей для участников и ветеранов Великой Отечественной Войны, тружеников тыла, их детей и внуков», будет организован во всех филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае».