Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае проводит «День открытых дверей» для предпринимателей

Акция направлена на повышение уровня информированности предпринимательского сообщества об обязательных требованиях законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, возможностях электронных сервисов при предоставлении государственных услуг, правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Номер телефона Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8−800−55−49−43.
По всем возникающим вопросам можно обращаться по следующим телефонам:
Консультации также пройдут в 12 филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае». Телефоны и координаты можно найти на сайте www.altcge.ru в разделе «О центре»