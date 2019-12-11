Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае проводит консультации в общероссийский день приема граждан

12 декабря ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» примет участие в общероссийском Дне приема граждан. В этот день с 12ч.00мин. до 20ч.00мин. специалисты будут проводить как личный прием заявителей, так и отвечать по телефонам «горячей линии» на устные обращения граждан.
Логотип "Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае".
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае".
Обращаться в городе Барнауле по следующим адресам и телефонам:
В общероссийский день приёма граждан личный приём заявителей будет осуществляться в 12 филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае». Телефоны и координаты филиалов можно найти на сайте www.altcge.ru.