Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае проводит консультации в общероссийский день приема граждан

12 декабря ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» примет участие в общероссийском Дне приема граждан. В этот день с 12ч.00мин. до 20ч.00мин. специалисты будут проводить как личный прием заявителей, так и отвечать по телефонам «горячей линии» на устные обращения граждан.