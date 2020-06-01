Центр культурной жизни и «рассадник» оппозиции. ТОП-7 фактов о Народном доме в Барнауле

120 лет со дня открытия в Барнауле Народного дома исполнится в 2020 году. Ныне это здание Государственной филармонии Алтайского края. Народный дом имел важное значение — в нем кипела культурная жизнь города: проходили собрания, балы и концерты, там общались и отдыхали барнаульцы. Altapress.ru собрал семь самых интересных фактов об этом уникальном здании.

Народный дом в Барнауле, где в 1917 году проходили многие заседания всех политических сил. Источник: commons.wikimedia.org

1. Народный дом построили в 1900 году по инициативе барнаульского общественного деятеля Василия Штильке. Созданному им Обществу попечения о начальном образовании понадобилось отдельное помещение. Организаторы общества обратились в городскую думу и после многочисленных прошений получили одобрение. Проект здания выполнил архитектор Иван Ропет, строительство осуществлялось под надзором гражданского инженера Ивана Носовича, сообщает cyberleninka.ru.

2. Торжественное открытие Народного дома состоялось 17 декабря 1900 года. Он достаточно быстро стал основным центром культурно-просветительской деятельности города. На сцене Народного дома шли постановки театра Общества попечения о начальном образовании и Кружка любителей драматического искусства — пьесы Максима Горького, Александра Островского, инсценировки произведений Федора Достоевского, Льва Толстого, Михаила Лермонтова.

Во дворе разбили сад с террасой и установили чайный ларёк, который работал и в советское время.

Сад при «Народном Доме».

3. В Народном доме в конце 1905 года и начале 1906 года проходили новогодние балы. Один из балов барнаульские социал-демократы использовали для критики царского режима и местной власти. На балу, который проходил 29 декабря, появился человек, изображающий «Свободную русскую прессу». Его одежду оклеили вырезками из газет, а к голове прикрепили надпись «Царские милости» и нарисовали штыки, нагайки и виселицы.

А на балу 1 января появилась маска «Свободная печать». Одежду человека также оклеили прокламациями и лозунгами, среди которых был: «Да здравствует социал-демократическая республика!». Маске присудили первый приз.

4. 23 октября 1905 года здание Народного дома пострадало во время черносотенного погрома, однако его быстро восстановили уже к началу 1906 года. В дальнейшем Народный дом не раз становился центром выступления оппозиционных сил: консервативно настроенные горожане неоднократно требовали закрыть Народный дом.

В 1907 году дом посетил томский губернатор барон Карл Нолькен, который приказал снять портреты «неизвестных лиц» (Пушкина, Островского, Чехова, Короленко, Ядринцева, Потанина и Болдырева) и повесить портрет Николая II. Распоряжение губернатора тотчас исполнили.

Митинг у Народного дома на ул. Петропавловской ( с 1921 г. — ул. Республики), 1917 г. retro. moi-barnaul.ru

5. В 1917 году в Народном доме провозгласили советскую власть. К этому году в нем уже работали две бесплатные народные школы, организованы народная, школьная и публичная библиотека, книжный склад, летний общественный театр и сад для городских жителей. В Народном доме проводились различные мероприятия, собрания и благотворительные концерты.

6. В 1918 году Общество попечения о начальном образовании прекратило свое существование. В советский период здание продолжало служить центром культурной жизни. В 1921 году в нем размещалась труппа первого Государственного театра, а в годы Второй мировой войны — эвакуированные в Барнаул Днепропетровский русский драматический театр и Московский Камерный театр Таирова.

7. В 1975 году в здание бывшего Народного дома переехала Алтайская филармония. Филармония располагается там и сегодня, а само здание является памятником архитектуры федерального значения.

Анна Карпова