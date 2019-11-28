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Но мы верим не только лайкам! У нас профессиональное жюри — эксперты, которые знают толк в фотографии и готовы вручить тебе приз за отличное фото даже, если оно не набрало больше всех голосов. Потому что все, как в бизнесе: эмоции в сторону, строгий голос разума и профессионализма!

На что смотрим? Фотографии в каждой номинации должны отражать деятельность предпринимателей.

Фотоаппарат. СС0

Дерзай!

Финал конкурса 23 часа 59 мин 11 декабря 2019 года.

На кону: Apple iPad

планшет

фоторамка

Организатор конкурса: НО «Алтайский фонд малого и среднего предпринимательства». Срок проведения конкурса: с 26 ноября по 11 декабря 2019 г. Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения Розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.