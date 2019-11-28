- сделай крутое фото
- загрузи на фотоконкурс.мойбизнес22.рф
- получи максимальное число лайков и приз твой
Но мы верим не только лайкам! У нас профессиональное жюри — эксперты, которые знают толк в фотографии и готовы вручить тебе приз за отличное фото даже, если оно не набрало больше всех голосов. Потому что все, как в бизнесе: эмоции в сторону, строгий голос разума и профессионализма!
На что смотрим? Фотографии в каждой номинации должны отражать деятельность предпринимателей.
Дерзай!
Финал конкурса 23 часа 59 мин 11 декабря 2019 года.
- Apple iPad
- планшет
- фоторамка
Организатор конкурса: НО «Алтайский фонд малого и среднего предпринимательства». Срок проведения конкурса: с 26 ноября по 11 декабря 2019 г. Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения Розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.