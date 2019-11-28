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Центр «Мой бизнес» приглашает принять участие в тематическом конкурсе фоторабот «Мой бизнес — моя реальность»

Три номинации — 9 победителей!

Фотоаппарат.
Фотоаппарат.
СС0
Максимально простые условия:
  1. сделай крутое фото
  2. загрузи на фотоконкурс.мойбизнес22.рф
  3. получи максимальное число лайков и приз твой

Но мы верим не только лайкам! У нас профессиональное жюри — эксперты, которые знают толк в фотографии и готовы вручить тебе приз за отличное фото даже, если оно не набрало больше всех голосов. Потому что все, как в бизнесе: эмоции в сторону, строгий голос разума и профессионализма!

На что смотрим? Фотографии в каждой номинации должны отражать деятельность предпринимателей.

Фотоаппарат.
Фотоаппарат.
СС0
Итак, три номинации:
  1. Мой бизнес — моё творчество
  2. Мой бизнес — моя семья
  3. Мой бизнес — моя мечта

Дерзай!

Финал конкурса 23 часа 59 мин 11 декабря 2019 года.

На кону:
  • Apple iPad
  • планшет
  • фоторамка

Организатор конкурса: НО «Алтайский фонд малого и среднего предпринимательства». Срок проведения конкурса: с 26 ноября по 11 декабря 2019 г. Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения Розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.

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