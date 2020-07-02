Центр Мой бизнес займется раскруткой молодых дизайнеров

Центр Мой бизнес сегодня — точка притяжения предпринимателей, стартапов, людей амбициозных и креативных. Мы продолжаем меняться для вас и приглашаем вас принять участие в этих переменах.

Руководитель центра Мой бизнес Антон Слободчиков: «Приглашаем вместе реализовать интересный интерьерный проект: предложите идеи оформления пространства на втором этаже центра Мой бизнес. Здесь уже размещено пространство для работы и общения „Фабрика“, учебный класс и Зал традиций. Нам бы хотелось коридор и небольшой холл между ними сделать не менее функциональными и удобными.

Важно учесть элементы корпоративного стиля Мой бизнес и связать все пространства одним стилистическим решением.

Наиболее подходящий проект мы обязуемся реализовать и презентовать бизнес-сообществу края».

Участие в этом проекте представляется отличной возможностью для молодых дизайнеров заявить о себе, презентовать свои идеи, стиль и качество исполнения, найти единомышленников и заказчиков, ведь центр Мой бизнес ежедневно собирает сотни предпринимателей и руководителей разного уровня. Кроме того, все проекты будут представлены на портале Мойбизнес22.рф, а наиболее яркие из них — в виде постеров в центре Мой бизнес.