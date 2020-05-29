Центр «Наследники Ползунова» объявляет новый набор школьников

В Центре детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» начинается прием заявлений на обучение в 2020—2021 учебном году. Центр создан на базе АлтГТУ, при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании.

ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» осуществляет углубленную подготовку учащихся 5−11 классов по пяти основным направлениям подготовки: «Математика», «Физика», «Химия», «Робототехника» и «Программирование».

Лучшие преподаватели ведущих вузов Алтайского края и педагоги-практики готовы делиться знаниями с учащимися школ Барнаула, проявляющими интерес к инженерно-техническому творчеству, информационным технологиям, естественным наукам, оказывать содействие учащимся в личностном развитии, выполнении исследовательских проектов.

Занятия в ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» бесплатные. Кроме углубленной подготовки по естественнонаучным предметам и математике, ребят ждет насыщенная исследовательская работа и участие в научно-технических конкурсах и олимпиадах различного уровня. Важным элементом обучения детей Центра является участие в выездных олимпиадных и проектных школах Фонда Андрея Мельниченко. Максимальное погружение в практическую и исследовательскую деятельность позволяют учащимся Центра достигать высоких результатов.

Юные наследники Ползунова являются многократными победителями и призерами всероссийских и международных инженерных соревнований и конкурсов, среди которых International Conference of Young Scientists (ICYS), Beijing Youth Science Creation Competition (BYSCC), Asia-Pacific Forum for Science Talented и других. В 2019 году более 95% выпускников ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» поступили в российские университеты на бюджетные места.

Регистрация и приём документов желающих стать учащимися Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» осуществляется дистанционно до 15 августа. Для подачи заявления на обучение в ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» необходимо заполнить электронную форму.

С 15 по 20 июня для учащихся 4−7 классов состоятся пробные вступительные испытания в формате онлайн-олимпиады, победители и призеры которой будут рекомендованы к зачислению в образовательные центры Фонда (собеседование по итогам олимпиады состоится в августе). Основной набор (по итогам вступительных испытаний и собеседования) запланирован на август. О времени, месте и форме проведения вступительных испытаний будет сообщено дополнительно на странице ЦДНИТТ.

Более подробную информацию, необходимые консультации можно получить, обратившись по электронной почте schenk2003@mail.ru или по телефону 8−913−251−7707 (директор ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» Шенкнехт Юрий Иванович).

Справка

Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» был создан Фондом Андрея Мельниченко и Алтайским государственным техническим университетом имени И.И. Ползунова в сентябре 2017 года. В нем более 400 школьников 5−11 классов обучаются по пяти направлениям: физика, химия, математика, программирование и робототехника.

Цель работы Центра — развитие детей, одаренных в области естественных и точных наук. Занятия для всех учащихся бесплатны.