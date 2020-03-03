Российский экспортный центр проанализировал работу центров поддержки экспорта (ЦПЭ) в субъектах Федерации и составил их рейтинг по итогам работы в 2019 году.

Центр поддержки экспорта Алтайского фонда МСП стал лучшим в Сибири и вторым в России.

Исследование проводилось в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 26.10.2019 г. № 702. При расчете рейтинга учитывались охват поддержки экспорта в регионе; количество «историй успеха» благодаря поддержке ЦПЭ; количество новых экспортеров; объемы экспортных поставок и их география, а также другие факторы.

Первые 5 мест заняли центры поддержки экспорта следующих регионов: Московская область, Алтайский край, Республика Башкортостан, Кировская область, Иркутская область.

Центром поддержки экспорта Алтайского края в 2019 году оказано около 1400 услуг предпринимателям. Экспортное государственное сопровождение получили около 600 субъектов малого и среднего бизнеса, при этом при сопровождении сотрудников центра алтайские предприниматели заключили контракты с зарубежными партнерами на сумму 13,5 млрд. рублей.

Экспортное направление в краевом Фонде МСП — одно из приоритетных, несколько лет подряд профильный центр занимает лидирующие позиции в рейтинге РЭЦ. С начала года сотрудники центра уже организовали участие алтайских предпринимателей в трех международных выставках и двух бизнес-миссиях. В арсенале центра сегодня такие востребованные услуги как сертификация продукции предприятий для вывода на международный рынок, переводы и адаптации сайтов, сопровождение экспортных контрактов и обучение сотрудников компаний ведению ВЭД и пр.

При содействии центров поддержки экспорта в российских регионах более 3 800 малых и средних компаний заключили экспортные контракты.