Центр поддержки экспорта Алтайского фонда МСП стал лучшим в Сибири и вторым в России.

Исследование проводилось в соответствии с приказом Минэкономразвития России
Первые 5 мест заняли центры поддержки экспорта следующих регионов: Московская область, Алтайский край, Республика Башкортостан, Кировская область, Иркутская область.
Центром поддержки экспорта Алтайского края в 2019 году оказано около 1400 услуг предпринимателям. Экспортное государственное сопровождение получили около 600 субъектов малого и среднего бизнеса, при этом при сопровождении сотрудников центра алтайские предприниматели заключили контракты с зарубежными партнерами на сумму 13,5 млрд. рублей.
Экспортное направление в краевом Фонде МСП — одно из приоритетных, несколько лет подряд профильный центр занимает лидирующие позиции в рейтинге РЭЦ. С начала года сотрудники центра уже организовали участие алтайских предпринимателей в трех международных выставках и двух бизнес-миссиях. В арсенале центра сегодня такие востребованные услуги как сертификация продукции предприятий для вывода на международный рынок, переводы и адаптации сайтов, сопровождение экспортных контрактов и обучение сотрудников компаний ведению ВЭД и пр.
При содействии центров поддержки экспорта в российских регионах более 3 800 малых и средних компаний заключили экспортные контракты.