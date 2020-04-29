Медицинский центр «Территория здоровья» разработал реабилитационную программу «Я дышу»

Она рассчитана на десятидневный курс, который включает различные методики и практики, техники восточной и отечественной медицины, последние разработки в науке по целостному восстановлению ресурсов организма.

Кому поможет программа «Я дышу»?

Тем, кто недавно перенес заболевания бронхо-легочной системы — бронхиты, пневмонии, бронхиальную астму и новую коронавирусную инфекцию. Кроме того, курс лечения рекомендуется тем, у кого есть профессиональные заболевания легких.

Пройдя лечение, бронхо-легочная система организма восстановится в полном объеме, пройдёт остаточная симптоматика, повысится толерантность к физическим нагрузкам, нормализуется содержание кислорода в крови. Кроме того, улучшится общее самочувствие.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8−800−2-506−517 (звонок по России бесплатный).

Для жителей Алтайского края — 8 (3852) 506−517 и 506−798.

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