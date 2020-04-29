Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 апреля 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
122

Медицинский центр «Территория здоровья» разработал реабилитационную программу «Я дышу»

«I breathe / Я дышу» — восстанавливает важнейшую функцию организма — работу органов дыхания.

Предоставлено рекламодателем

Она рассчитана на десятидневный курс, который включает различные методики и практики, техники восточной и отечественной медицины, последние разработки в науке по целостному восстановлению ресурсов организма.

Кому поможет программа «Я дышу»?

Тем, кто недавно перенес заболевания бронхо-легочной системы — бронхиты, пневмонии, бронхиальную астму и новую коронавирусную инфекцию. Кроме того, курс лечения рекомендуется тем, у кого есть профессиональные заболевания легких.

Пройдя лечение, бронхо-легочная система организма восстановится в полном объеме, пройдёт остаточная симптоматика, повысится толерантность к физическим нагрузкам, нормализуется содержание кислорода в крови. Кроме того, улучшится общее самочувствие.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8−800−2-506−517 (звонок по России бесплатный).

Для жителей Алтайского края — 8 (3852) 506−517 и 506−798.

Наш сайт: www.mcr-alt.ru

Перед получением услуги необходимо проконсультироваться со специалистом.

  • Реклама
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость