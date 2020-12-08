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Центр традиционной народной культуры, ремесел и фольклора «Этнографическая мозаика» появится в Рубцовске

В Алтайском крае подведены итоги конкурса на создание центра традиционной народной культуры на базе муниципальных музеев.

Традиционная народная культура.
Традиционная народная культура.
Анна Зайкова

Как сообщили в Министерстве культуры Алтайского края, в этом году на конкурс было подано 7 заявок от муниципальных органов управления в сфере культуры. По решению комиссии победителем признана заявка Управления культуры, спорта и молодежной политики г. Рубцовска о создании центра традиционной культуры, ремесел и фольклора «Этнографическая мозаика» на базе Краеведческого музея.

Как было отмечено на заседании комиссии, Рубцовский краеведческий музей известен своей исследовательской работой по сбору краеведческого материала и популяризации народной культуры. При этом коллектив музея ведет работу по сохранению не только русской культуры, но и культур других народов, населяющих Рубцовск и Рубцовский район. А представленная на конкурс программа деятельности Центра традиционной культуры на 2021−2023 года разнопланова, предполагает много масштабных мероприятий и предусматривает работу со школьными музеями Рубцовского района.

На создание Центра из краевого бюджета учреждению, выигравшему конкурс, будет выделено 150 тысяч рублей для приобретения расходных материалов и мультимедийной техники.

Напомним: Центры традиционной культуры, центры ремесел и фольклора, национальные центры создают по государственной программе «Развитие культуры Алтайского края». Основная цель — сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, народных промыслов и ремесел, сохранение традиционных культурных ценностей.

Традиционная народная культура.
Традиционная народная культура.
Анна Зайкова

В настоящее время в крае уже работает 14 Центров — украинской культуры (Романовский район), мордовской культуры (Залесовский район), русской культуры — в Волчихинском, Заринском, Кулундинском, Солонешенском, Троицком, Шелаболихинском, Змеиногорском районах. В Красногорском районе действует национально-культурный центр кумандинской культуры, в Бурлинском — центр традиционной казахской культуры, в Третьяковском районе — старообрядческой. В селе Полковниково Косихинского района действует экспериментальный центр традиционной немецкой народной культуры. В 2019 году начал работу центр казачьей культуры в Змеиногорском районе.

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