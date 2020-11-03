Центр «Уникум» АлтГУ открывает Школу моды и стиля для юных дарований

С 1 ноября в Центре креативной индустрии для юных дарований Алтая — Школе раннего эстетического развития «Уникум» Центра непрерывного художественного образования Института искусств и дизайна опорного Алтайского государственного университета начался набор в Школу моды и стиля.

В новом учебном году в дополнение к основным пяти образовательным программам «Уникума» — «Общеразвивающей», «Эстрадному и музыкальному искусству», «Школе дизайна», «Иностранному языку» и «Живописи» — открываются три новых. В их числе — Школа моды и стиля под руководством стилиста, искусствоведа, художника-графика, координатора проектов детской модной индустрии Елены Русакович.

«Харизма и четкая речь, уверенная походка и осанка, формирование собственного имиджа и прокачка стиля! Все это и многое другое поможет освоить юным дарованиям наша школа, — отмечает руководитель Школы моды и стиля. — Воспитанники „Уникума“ у нас будут заниматься с преподавателями актерского мастерства, научатся основам хореографии, имиджелогии, искусству дефиле и освоят еще многие другие умения и способности».

Обучение в Школе моды и стиля предоставит ученикам и ряд бонусов: крутые фотосессии со специалистами индустрии моды и красоты, стилистами, модными фотографами; мастер-классы, выступления на подиумах, участие в престижных культурных мероприятиях опорного вуза Алтайского края и на сценических площадках города.

Школа моды и стиля.

«Школа раннего эстетического развития „Уникум“ — это живой и постоянно развивающийся организма. В сотрудничестве с представителями креативной индустрии города преподаватели Института искусств и дизайна и школы „Уникум“ разрабатывают новые проекты, новые образовательные направления, которые не только соответствуют нормам классического эстетического образования, но и интересны, как оригинальный, современный взгляд на развитие личности ребенка. Одной из таких креативных программ и является новый проект „Уникума“ — Школа моды и стиля, поступив в которую дети станут уверенно чувствовать себя на сцене или подиуме, научатся разбираться в разнообразии модных стилей и просто станут богатыми духовно людьми», — подчеркнула директор Института искусств и дизайна АлтГУ, доктор искусствоведения, профессор Лариса Нехвядович.

В дополнение к сказанному следует отметить, что младший менеджер проекта «Школа моды и стиля» Мария Нехвядович и преподаватель школы Уникум Дарья Замаева стали участниками первого в Сибири телевизионного бизнес-реалити «Фабрика бизнес идей», в финале которого будет презентован проект «Школа моды и стиля».

Напомним, что проект школы «Уникум», разработанный в рамках программы стратегического развития АлтГУ, нацелен на эстетическое развитие детей дошкольного и школьного возрастов. «Уникум» — это универсальные программы для развития личности ребенка и индивидуальный подход в преподавании обозначенных дисциплин, а самое главное, комплекс творческих направлений, с помощью которых дети смогут наиболее полно развить свои способности.

Записаться в школу «Уникум» можно по телефону: +7 (983)104−88−69.

Информация действительна на момент публикации. (12+)

Пресс-служба АлтГУ