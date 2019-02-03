Центры по изучению и лечению болезней пожилых людей создадут в Алтайском крае

В Алтайском крае создадут гериатрические центры и геронтологические отделения в четырех комплексных центрах соцобслуживания населения. Они будут работать с заболеваниями, свойственными пожилым людям. Координацией их работы займется гериатрический ресурсный центр, об этом сообщил сайт краевого правительства.

Учреждения будут созданы в рамках регионального проекта «Старшее поколение», соглашение об этом подписали Министерство социальной защиты Алтайского края и Министерство труда Российской Федерации. «Эта масштабная краевая программа — составляющая национального проекта „Демография“ — направлена на системную поддержку и повышение качества жизни старшего поколения», — говорится на сайте правительства.

По словам министра социальной защиты Натальи Оськиной, важно не просто увеличить продолжительности жизни в регионе, а создать достойные условия для активного, здорового долголетия. Это касается, в первую очередь, развития системы социального обслуживания и ухода за пожилыми людьми. Методы работы должны быть современными, а материально-техническая база — удобной.

«Региональный проект „Старшее поколение“ предполагает развитие системы долговременного ухода за пожилыми гражданами, под которой подразумевается оказание социальных и медицинских услуг на дому, в привычных для них условиях», — уточняют в ведомстве.

Для увеличения масштабов диспансеризации, диспансерного наблюдения старшего поколения в 2019 году в Алтайском крае планируют приобрести 15 специально оборудованных автомобилей. Они предназначены для доставки пациентов из отдаленных сельских поселений в медицинские учреждения. Сейчас в регионе работает 132 мобильные бригады.

Для полноценной профессиональной самореализации предусмотрено обучение граждан старшего возраста. Эти меры позволят им продолжить трудовую деятельность на прежнем или новом рабочем месте в соответствии с пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями.