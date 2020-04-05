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Жизнь

Центры занятости населения переходят в Барнауле на удаленку

С 6 апреля центры занятости населения в столице АЛтайского края будут работать с посетителями в дистанционном режиме. Посещать центры гражданам теперь не нужны.

Центры занятости населения в Барнауле.
Центры занятости населения в Барнауле.
Олег Богданов

Как сообщается на официальном сайте города, гражданам по электронным видам документов будут назначаться и выплачиваться пособия.

Подать документы в электронном виде можно следующим образом:

Зарегистрироваться в качестве безработного и получать пособие по безработице, пройти очередную перерегистрацию, получить информацию о вакантных рабочих местах и направление на работу, а также необходимые справки будет можно:

  • с помощью личного кабинета на интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края;
  • с помощью электронной почты;
  • с помощью телефонной связи;
  • с помощью почтовых отправлений;
  • с использованием специальных боксов для подачи документов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (3852) 555−110.

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