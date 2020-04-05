Центры занятости населения переходят в Барнауле на удаленку

Как сообщается на официальном сайте города, гражданам по электронным видам документов будут назначаться и выплачиваться пособия.
Подать документы в электронном виде можно следующим образом:
Зарегистрироваться в качестве безработного и получать пособие по безработице, пройти очередную перерегистрацию, получить информацию о вакантных рабочих местах и направление на работу, а также необходимые справки будет можно:
- с помощью личного кабинета на интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края;
- с помощью электронной почты;
- с помощью телефонной связи;
- с помощью почтовых отправлений;
- с использованием специальных боксов для подачи документов.
Дополнительную информацию можно получить по телефону (3852) 555−110.